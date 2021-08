Modalidade que ganhou mais destaque durante a crise econômica causada pela pandemia de Covid-19, o Microempreendedor Individual (MEI) voltou à pauta de discussões do setor empresarial e contábil nas últimas semanas. Em 2020, segundo o Ministério da Economia, do total de 3.359.750 empresas abertas, 2.663.309 eram MEIs, representando 79%. Só no Rio Grande do Sul, em 2021, foram 145 mil novos MEIs abertos, de acordo com a Junta Comercial do Estado. Ciente da importância do MEI para a economia brasileira, o Senado Federal aprovou, no dia 12 de agosto, mudanças para o funcionamento da categoria.

Atualmente, o regime MEI permite o faturamento anual de até R$ 81 mil. O Projeto de Lei Complementar (PLC) n°108 de 2021, que foi votado no Senado, prevê o aumento para até R$ 130 mil anuais. Com a alteração, mais empreendedores poderiam optar pelos benefícios que a modalidade proporciona, como o pagamento de apenas três impostos em uma guia única (CPP, ICMS e ISS) e recolhimento com o Documento de Arrecadação Simplificada (DAS), de valor fixo, inferior às alíquotas do Simples, que incidem sobre a receita bruta e são progressivas conforme a faixa de faturamento. Outra alteração prevista pelo PLC é a possibilidade de contratação de, no máximo, dois funcionários - o permitido, hoje, é apenas um. A proposta segue para discussão na Câmara dos Deputados.

As atualizações da categoria são fundamentais para continuar fomentando a modalidade e acelerar a economia brasileira, opina a especialista em MEI do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do RS (Sebrae-RS), Giulia Mattos. "Inúmeros profissionais puderam se profissionalizar, tirar nota, fazer financiamentos. Direitos que não faziam parte da vida dessas pessoas", afirma, destacando que o MEI representa, atualmente, uma alternativa de renda para muitas famílias.

Criado em 2008, a modalidade já sofreu aumento no limite de faturamento em 2018, que era de R$ 60 mil. A especialista ainda ressalta a relevância de permitir o aumento de contratação de funcionários na modalidade, que tem grande responsabilidade em diminuir o desemprego no Brasil. Caso o texto seja aprovado pela Câmara, a renúncia de receita do governo poderá chegar em R$ 7,44 bilhões entre 2022 e 2024. Além disso, o impacto fiscal previsto deve variar em R$ 2,32 bilhões em 2022, R$ 2,48 bilhões em 2023 e R$ 2,64 bilhões em 2024.