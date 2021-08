Open Banking acelera digitalização na contabilidade

Na sexta-feira passada, a segunda fase do Open Banking entrou em operação no Brasil. O sistema permite o compartilhamento padronizado e previamente autorizado de dados pessoais de clientes pelas instituições financeiras participantes. Nesta fase, poderão ser compartilhadas as informações de cadastro como nome, endereço, renda e CPF, bem como dados de movimentação financeira, como detalhes sobre contas, cartão de crédito e operações de crédito, como empréstimos e financiamentos.

Com o compartilhamento dos dados entre os bancos por meio da autorização do cliente, o atendimento será mais assertivo e o desenvolvimento de soluções mais customizado, observa a gerente de Inovação e Tecnologia da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Carolina Sansão. "Esse movimento incentivará a inovação e tende a intensificar as ofertas de valor para os clientes, com novos produtos e serviços, acelerando a transformação digital do mercado financeiro", afirma. Por isso, a expectativa do setor bancário com a chegada do Open Banking é positiva.

Na prática, as instituições que receberem as informações de cadastro e de movimentação financeira dos clientes poderão fazer propostas de crédito, de investimentos e de outros serviços de forma personalizada. Conforme garante a gerente, todas as operações do Open Banking ocorrem em um ambiente com diversas camadas de segurança, seguindo padrões consolidados no sistema bancário. "O setor financeiro é regulado e fiscalizado pelo Banco Central e está empenhado em adotar medidas para garantir a privacidade e a segurança de dados pessoais", diz. Carolina ainda destaca que os bancos investem anualmente cerca de R$ 25,7 bilhões em tecnologia, sendo que deste total, 10% são voltados para a cibersegurança.

Para os contadores e empresas da área, o Open Banking sinaliza "uma mudança da água para o vinho", acredita Heitor Barcellos, vice-presidente de serviços financeiros da Contabilizei, escritório especialista em digitalizar processos contábeis. Isso porque, além da padronização de informações financeiras, será possível acessá-las de forma ágil e concentrada. "Hoje, se o cliente tem três contas correntes e em cada uma faz um empréstimo, uma transferência, precisa de um extrato bancário, tudo isso é comunicado à mão", detalha.

Com o Open Banking, o tempo investido nesses processos manuais poderá ser usado de forma estratégica pelos clientes e contadores, que assumirão uma postura mais consultiva e cada vez menos operacional. É o que acredita o CEO da plataforma contábil Facilite, Bruno Guedes. "O profissional pode ser uma figura que ajude a gerar mais valor para o empresário. Por exemplo, aconselhando a contratar um empréstimo mais barato", sugere.

Para a adesão ao novo sistema, um dos grandes desafios, acredita Carolina, será o de comunicação com os clientes. "A governança do Open Banking vem trabalhando este tema à medida em que o projeto entre em funcionamento", declara. Já para Guedes e Barcellos, o sistema tributário do Brasil é muito complexo e continua sendo um gargalo para a área.