Governo do Estado fará nova tentativa de reajuste no ITCD ainda neste ano

Em 2020, a reforma tributária do governo Eduardo Leite rejeitada pela Assembleia Legislativa queria aumentar o teto do imposto sobre doação e causa mortis até 6% e 8%, respectivamente.

Com teto de 8% previsto pela lei federal, a alíquota praticada hoje é de 3% no caso de doação e de até 4% para a transmissão causa mortis.

Para o especialista, é preciso esperar até o final do ano, já que o ITCD apresenta grande sazonalidade. Historicamente, o primeiro quadrimestre é mais positivo do que os demais.

"Ao analisar os números, nos fizemos esta pergunta também. No entanto, como as atividades da delegacia especializada foram interrompidas entre março e abril de 2020, fica difícil determinar uma relação causal", diz Sasso.

O crescimento do ITCD, em particular, é atribuído pelo subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, a uma série de ações de modernização implementadas desde junho de 2019. Parte do projeto Receita 2030, o tributo passou a ser encarado como algo relevante.

Os dados estão presentes no Relatório de Transparência Fiscal (RTF) do Rio Grande do Sul, apresentados na quarta-feira passada (2). O governo gaúcho comemorou o primeiro superávit orçamentário desde 2017.

Ao todo, entraram nos cofres públicos R$ 235 milhões via ITCD, R$ 1,7 bilhões via IPVA e R$ 14,2 bilhões através do ICMS.

O ICMS segue o tributo mais importante para o caixa do Estado. Mas a elevação de 73% na arrecadação via ITCD, no primeiro quadrimestre de 2021 na comparação com o mesmo período do ano passado chama atenção.

Mesmo responsável por uma pequena parcela do bolo da arrecadação do Rio Grande do Sul, o Imposto sobre a Transmissão de Bens "Causa Mortis" e Doação (ITCMD ou ITCD, como é chamado pela Fazenda gaúcha) vem ganhando importância.

Responsável por avanços no acesso ao Fisco gaúcho e na arrecadação, Receita 2030 completa dois anos

Os principais focos são promover a transformação digital do Fisco, a simplificação extrema das obrigações dos contribuintes, a melhoria do ambiente de negócios, o desenvolvimento econômico e a otimização das receitas estaduais. Os dois primeiros anos do programa foram marcados por importantes avanços. As medidas já vêm gerando impactos positivos em diversos indicadores e processos, dentre eles a arrecadação.

Apesar do período desafiador vivenciado desde 2020, pautado pela instabilidade em razão da pandemia da Covid-19, segundo o balanço obtido em primeira mão pelo Jornal do Comércio, todas as 30 iniciativas já foram iniciadas. Destas, sete estão concluídas, nove em estágio avançado, 10 em nível intermediário e quatro em etapa inicial.

Alguns dos principais destaques das iniciativas

Receita Moderna

Fechamento de 26 unidades da Receita Estadual, desde 2019, com base em estudo sobre atendimentos presenciais, gerando economia anual de cerca de R$ 2 milhões com despesas como aluguéis, vigilância e manutenção. A racionalização administrativa viabilizou um amplo processo de reestruturação e reorganização da instituição, com as equipes alocadas em atividades mais estratégicas, de maior valor agregado.

Centrais de Serviços

Criação de 16 Centrais de Serviços Compartilhados (CSC), abrangendo as áreas de cobrança, fiscalização, processos administrativos e relacionamento. Mais da metade já está com a implantação concluída, reduzindo o custo operacional e proporcionando um trabalho especializado e centralizado, com ganhos de produtividade e padronização.

Fiscalização Especializada

Foram criados 16 Grupos Especializados Setoriais (GES), que são equipes que realizam a fiscalização segmentada por setores econômicos do Estado. Com isso, já está em vigor um novo modelo de atuação na fiscalização, com foco no estímulo ao cumprimento voluntário e na prevenção, sem descuidar do combate à sonegação e à concorrência desleal. Em 2020, a Receita Estadual notificou cerca de 57 mil contribuintes, recuperando valores na ordem de R$ 217 milhões aos cofres públicos com ações de regularização. Também foram deflagradas seis operações ostensivas, iniciadas mais de 3 mil verificações fiscais e lavrados 7,9 mil autos de lançamento. Outra novidade foi a publicação do Plano Anual de Fiscalização em 2020 e 2021.

Inova Receita

Realização três workshops, em 2019, visando quebrar paradigmas na relação fisco-contribuinte. Os cursos contaram com a participação de representantes de entidades, contribuintes e profissionais da Contabilidade com o objetivo de obter sugestões de melhorias na administração tributária. Em maio de 2021, foi promovido um evento para compartilhar os avanços relacionados às mais de 100 sugestões obtidas nos eventos. Segundo o balanço, mais de 80% das ideias recebidas já estão consideradas e em andamento em projetos da Receita Estadual, muitos deles integrando iniciativas do Receita 2030.

Simples Nacional e MEI - Nota Fiscal Fácil

Lançamento, em 2020, do "Nota Fiscal Fácil", um aplicativo para simplificar a emissão de documentos fiscais eletrônicos no Brasil, com foco especial nos pequenos empreendedores, reduzindo burocracias e deixando as complexidades para um sistema centralizado, sob responsabilidade do fisco. O primeiro módulo disponibilizado é voltado aos transportadores autônomos de cargas. A previsão é expandir o uso da ferramenta para produção primária e para vendas ao consumidor final ainda em 2021.

Reforma Tributária RS

A Receita Estadual apresentou, em 2020, uma ampla proposta para modernizar o sistema tributário gaúcho, tornando-o mais simples, justo e inovador. Após um amplo debate, prejudicado pela crise da Covid-19, diversas medidas foram aprovadas e culminaram na Lei nº 15.576/20. Entre elas estiveram pleitos históricos das entidades representativas e ações para competitividade das empresas gaúchas, como a redução da alíquota interna (alíquota efetiva de 18% para 12%), a extinção do Diferencial de Alíquota (Difal), o estímulo à importação pelo RS, o incentivo ao e-commerce e o diferimento parcial de ICMS nas compras com operações da ST. O debate sobre uma série de outras medidas estruturantes que não avançaram nesse primeiro momento deverá ser retomado em 2021.

Nos Conformes RS

Também no âmbito da Lei nº 15.576/20, foi aprovado o "Nos Conformes RS", que prevê a classificação dos contribuintes de acordo com seus padrões de cumprimento das obrigações tributárias, dando tratamento diferenciado ao bom contribuinte, facilitando, assim, o ambiente de negócio. O programa deverá ser regulamentado em 2021.