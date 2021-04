Declaração do Imposto de renda tem novo prazo de entrega; restituição não muda

A menos de um mês do fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021 tem mudança já em vigor. A Receita Federal comunicou novo prazo de envio das informações e impactos em outras medidas que compõem a prestação de contas com o leão.

Na prática, os contribuintes ganharam mais um tempinho para fazer a declaração. As principais alterações estão no Plantão do #MinutoIR. Acompanhe a temporada 2021 da série

Uma dica do #MinutoIR é que as pessoas preencham e enviem a declaração o quanto antes. Com isso, podem se habilitar a receber mais cedo a restrituição, caso tenham pago IR a mais em 2020. Caso seja necessário fazer algum ajuste, como alterar ou acrescentar informaçoes, é possível fazer na declaração retificadora.

Uma boa notícia é que o calendário de restituição não mudou. Os primeiros depósitos começam em 31 de maio. Serãopo cinco lotes até setembro.

Confira as mudanças nos prazos da declaração do IR 2021:

Novo prazo de entrega: o envio pode ser feito até as 23h59min59seg de 31 de maio. Antes, o prazo era até 30 de abril.

o envio pode ser feito até as 23h59min59seg de 31 de maio. Antes, o prazo era até 30 de abril. Primeira cota a pagar: o débito automático pode ser solicitado até 10 de maio.

o débito automático pode ser solicitado até 10 de maio. Declaração Final de Espólio e de Saída Definitiva do País: o prazo passou também para 31 de maio.

o prazo passou também para 31 de maio. Facilidade no preenchimento: a Declaração Pré-Preenchida está disponível de forma on-line para quem tem uma conta gov.br governo digital).

Calendário das restituições do IRPF 2021:

Primeiro lote: 31 de maio

Segundo lote: 30 de junho

Terceiro lote: 30 de julho

Quarto lote: 31 de agosto

Quinto lote: 30 de setembro

Enviar após o prazo de entrega dá multa:

O valor é de 1% sobre o imposto devido. O mínimo é de R$ 165,74.

A multa máxima é de 20% do que você tem a pagar para o leão.

Quem deve declarar IRPF: