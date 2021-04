Empresas do Simples maio para entrega da Defis/2020

Em função dos impactos da pandemia da Covid-19, o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) aprovou a prorrogação no prazo de entrega da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) referente ao ano-calendário de 2020. Com isso, as empresas do Simples Nacional têm até31 de maio de 2021 para apresentarem o documento.

A decisão da Receita Federal atende a uma solicitação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para que os contribuintes tivessem pelo menos mais 30 dias para entrega do documento. Essa obrigação acessória deve ser enviada pelas empresas tributadas pelo Simples Nacional, com exceção dos microempreendedores individuais (MEIs), até o dia 31 de março de cada ano. A medida deve beneficiar os mais de 5 milhões de empresas optantes pelo Simples Nacional existentes no País até 31 de dezembro de 2020. A entrega da Defis deve ser feita pelo site do Simples Nacional.