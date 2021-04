Gaúchos podem doar imposto de renda para fundos da criança e do idoso

O incentivo à doação do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) devido ao governo federal para os fundos da criança e do idoso ganhou reforço de peso. Estado e Assembleia Legislativa renovaram a parceria na campanha Valores Que Ficam. A série #MinutoIR detalha em vídeo como é feita a doação.

Em 2020, a iniciativa, lançada em 2019, já deu resultado, pois teria impulsionado a alta de 21% das destinações. O Esatsdo somou R$ 17 milhões o Fundo da Criança e do Adolescente e para o Fundo da Pessoa Idosa.

www.valoresqueficam.rs.gov.br O lançamento da campanha deste ano foi na terça-feira (30), em ato com o presidente da AL-RS, Gabriel Souza, e o governador Eduardo Leite. Conheça mais sobre a ação e os impactos acesse

O projeto tem apoio do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul (Sescon-RS), do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-RS), da Receita Federal, e de outras entidades.

Quer mais razões para fazer a destinação? Na pandemia, entidades que atuam com crianças e idosos ficaram quase ou sem dinheiro. É possível destinar até 3% para cada fundo.

Como fazer a doação de parte do IR devido?

É importante ficar ligado ainda em um detalhe: só pode doar quem faz a declaração pelo modelo completo. Se isto for vencido, é só ir na ficha da declaração e clicar na opção “Doação direto na Declaração”.

A ferramenta abre a área e aí é só ir em "Novo" e depois assinalar qual é o fundo - federal, estadual ou municipal e indicar o valor.

O programa gera o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), que é a guia para o contribuinte fazer o recolhimento do valor direcionado aos fundos.