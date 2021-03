Recebeu auxílio ou benefício emergencial? Quando e como declarar no IRPF

Uma das novidades na hora de fazer a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de 2021 abrange o lançamento de informações e o impacto para o bolso dos contribuintes. O pagamento do auxílio e do benefício emergencial e ainda a liberação de saques do FGTS na pandemia têm regras específicas sobre quando precisa e quando não é necessário declarar.