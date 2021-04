Chiapinotto assume a presidência do IBEF/RS com o desafio de implantar gestão ágil em meio à pandemia

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF/RS) elegeu a nova diretoria executiva e os novos conselhos fiscal e administrativo para o biênio 2021/22. O sócio da PwC Brasil, Giancarlo Chiapinotto, foi eleito presidente para o Rio Grande do Sul juntamente com 10 vice-presidentes.

Chiapinotto diz que pretende implantar uma gestão ágil a fim de reconhecer e gerar valor para os executivos de finanças do Rio Grande do Sul de uma forma inovadora. "Este é um grande desafio em um momento em que o mundo se move em torno de uma pandemia e, igualmente, encontra-se em plena transformação. Para isso, vamos nos valer de uma visão sistêmica, que agregue conhecimentos, conteúdos e experiências, através de network e relacionamento, à reputação e credibilidade que o IBEF já sustenta", explica.

Entre as metas, diz Chiapinotto, está o plano de reformular o Prêmio Equilibrista para uma versão híbrida, contemplando com mais força a parte digital. O IBEF/RS é uma instituição sem fins lucrativos, que congrega executivos de finanças dos vários segmentos da atividade econômica do Estado: executivos das áreas de indústria, comércio, consultorias, empresas de serviços, auditorias, instituições financeiras (bancárias e não-bancárias) e instituições governamentais. Gaúcho de Porto Alegre, Chiapinotto é sócio e líder de TAX da Região Sul da PwC Brasil, especialista na área Tributária e Previdenciária. Com mais de 17 anos de atuação na empresa, tem experiência na gestão de projetos, implementação de controles e revisão de processos.

Justamente com Giancarlo, a nova diretoria executiva do IBEF-RS conta com reconhecidos executivos de finanças do mercado, como os vice-presidentes: Cristiano Jardim Seguecio (1° vice-presidente), Marcelo Prado, Rodrigo Provazzi, Eduardo Giez Estima, Felipe Brutti da Silva, Lavínia Fraga Leite, Odivan Carlos Cargnin, Silvana Cristina da Silva Model, Marco Antonio de Souza Brito e Felipe Beck. Wladimir Omiechuk é o presidente do Conselho de Administração, tendo como vice-presidente Marcos Fritzen e Ademar Schardong, César Luiz Salazar Saut, Cidmar Luis Stoffel, Mariana Guedes Silveira, Luiz Candido Fujiwara, Rafael Biedermann Mariante e Rafael Dalla Coletta como membros. Igualmente, Roberto Branchi, Cristell Lisania Justen, Luiz Fernando Altieri Fassina, Geovani Quevedo Maciel, Carolina Gonzales Chevarria e Gustavo Masina integram o Conselho Fiscal.