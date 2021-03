Tudo que você precisa saber para fazer a declaração do IRPF 2021

O programa #MinutoIR está de volta com dicas para quem precisa prestar contas ao leão da Receita Federal. A declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de 2021 já pode ser feita e deve ser enviada até 30 de abril. No primeiro programa, veja os prazos de envio, quem ]declara e os lotes da restituição do IRPF.