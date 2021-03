A comunicação gera impacto no resultado dos negócios

Contadora, integrante da Comissão de Estudos em Controladoria do CRCRS

Para que se possa compreender o que é Controladoria, quais suas principais funções e atribuições, deve-se ter em mente o contexto em que a empresa atua. Este contexto é formado pelo conjunto de stakeholders e suas inter-relações com a organização. E, quem são esses stakeholders? São os colaboradores, clientes, gestores, fornecedores, investidores, governo e a comunidade, ou seja, grupos com papéis e interesses diretamente ligados à organização.

Posto isso, a missão da Controladoria consiste em zelar pela eficácia e eficiência do seu processo de gestão, tanto para finalidades internas como externas. Ou seja, cuidar para que os usuários disponham de todas as informações necessárias para que possam atingir plenamente os seus objetivos. Além disso, a Controladoria também tem como missão monitorar o equilíbrio das relações entre eles (usuários e informações), comunicando sempre com imparcialidade.

A Controladoria traz no rol de suas competências a disseminação de conhecimento, a modelagem e implantação de sistemas de informações, por meio da Contabilidade Gerencial (oriunda da contabilidade societária e financeira). Outro ponto importante, é que a Controladoria se serve do passado (através do retrovisor), mas o foco dela deve ser voltado ao futuro: projeções e cenários (para-brisa). Ela precisa saber como foi a história, inclusive contextualizar como foi (disseminar as análises). E neste ponto, não me refiro a imprimir relatórios e enviá-los por e-mail, mas sim, ter um momento (se não existe, criar um momento) para compartilhar essas análises. Esse momento potencializa os conhecimentos tanto por parte do comunicador (Controller), como por parte do receptor (grupo executivo). Isso porque, com a comunicação há alinhamento, clareza, transparência, disseminação de conhecimento, aprendizados, visão sistêmica, senso de pertencimento, aproxima, direciona, norteia.

A Controladoria deve proporcionar subsídios para o processo de planejamento e controle da organização como um todo, bem como suprir com informações confiáveis, úteis e oportunas (em tempo) todo o processo de gestão, para que todas as áreas funcionem de forma harmônica. Comunicar pela relevância, representatividade, impacto, conexão, fazendo sentido com o que está em discussão e análise. Por mais relevantes que sejam as informações geradas, o reporte da informação precisa ser "em tempo", sob pena de ser "engavetada" ou ignorada. Precisa, também, fazer sentido, pois às vezes nos atemos em explicações técnicas que, para o receptor, nem sempre fará sentido, mas quando conectamos com os reflexos deste nos negócios, a compreensão é coletiva.

Dentre tantas informações elaboradas e analisadas pela Controladoria, a relevância dos fatos determinam a história. E ainda, o conjunto das rubricas explicam o contexto, e dessa forma a informação serve para a tomada de decisão. Sabemos que uma rubrica não determina o rumo do negócio, mas entendemos o quanto ela no somatório de outras pode fazer a diferença. O que nosso cliente (a organização) precisa enxergar é a realidade dos fatos. Qual a conexão da informação comunicada com a necessidade do cliente?

Diante disso, as funções da Controladoria vão além da elaboração e divulgação das informações contábeis, participa do processo de gestão da organização como um todo. Sejamos facilitadores e geradores de resultado!