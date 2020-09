Relatórios de sustentabilidade precisam ser aprimorados, diz Ibracon

As questões ambientais e sociais estão cada vez mais presentes nas companhias, mas a forma como essas informações são apresentadas pelas empresas ainda requer atenção. Conforme alerta o Ibracon - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, os relatórios de sustentabilidade que são apresentados não seguem uma padronização que permita fazer uma asseguração confiável, assim como é feito no caso da auditoria de demonstrações contábeis.

No caso da auditoria independente, com base nas Normas Internacionais, é possível opinar se as demonstrações contábeis preparadas pela administração das companhias representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, sua posição patrimonial e financeira e o seu desempenho. "Mas, no caso dos Relatórios de Sustentabilidade, não é possível fazer isso", explica o presidente do Ibracon, Francisco Sant’Anna. Segundo Sant'Anna, "ainda falta um arcabouço consistente, com ampla adesão das empresas e aceito internacionalmente, que consiga definir parâmetros passíveis de comparabilidade que possam ser assegurados".

No Brasil, há diversas iniciativas em andamento nas empresas, com a predominância da utilização do modelo do Relato Integrado, do International Integrated Reporting Council (IIRC), e a contratação de auditorias para trabalhos de asseguração e procedimentos previamente acordados. Porém, ainda há um caminho a ser percorrido até que haja um consenso sobre a melhor maneira de reportar as iniciativas em prol da sustentabilidade nas empresas, principalmente as de capital aberto.

Para avançar na discussão do tema, existem algumas iniciativas em curso. O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) vem realizando discussões sobre a adoção do Relato Integrado. Internacionalmente, o Ibracon está contribuindo, também, com a discussão sobre o processo de asseguração desses tipos de relatórios, junto ao Conselho Internacional de Normas de Auditoria e Asseguração (IAASB, na sigla em inglês).

A retomada econômica do Brasil e do mundo, no período pós-pandemia, estará muito atrelada a questões ambientais e sociais. "Por isso, as companhias que se prepararem adequadamente para mostrar suas ações com clareza e transparência, terão vantagens", contextualiza Sant’Anna.