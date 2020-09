CRCRS homenageia o caderno JC Contabilidade pelos 18 anos

O aniversário de 18 anos do caderno JC Contabilidade pautou o Webinar realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (17). O produto do Jornal do Comércio dedicado especialmente aos temas contábeis, tributários, de gestão e governança corporativa foi homenageado pela sua relevância para a classe contábil ao trazer todos os assuntos mais relevantes com profundidade, qualidade e credibilidade, como destacou a presidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodrigues.

A Live comemorativa serviu para rememorar a história da criação do caderno, as pautas mais marcantes e enfatizar o compromisso de informar contadores, empresários e contribuintes. O diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero, destacou que o JC Contabilidade é um produto excepcional pela sua capilaridade na classe contábil. "É um produto muito especial, com público fiel e satisfeito com a qualidade. Com o tempo fomos incorporando às novas tecnologias utilizadas pelo jornal e, hoje, o grupo de WhatsApp focado em notícias sobre contabilidade é o que reúne o maior número de usuários", exemplificou Giovanni.

Ana Tércia salientou que ao longo de 18 anos, o JC Contabilidade colaborou com "o resgate da autoestima do contador". "Nós sabemos o quanto o contador é imprescindível para o ambiente empresarial e para auxiliar as empresas e gestores na tomada de decisões. Porém, entre sabermos e isso de fato acontecer existe uma distância. E eu tenho convicção que o JC Contabilidade ajudou a encurtar a distância entre as nossas convicções e aquilo que de fato o mercado entende como sendo o papel do profissional de contabilidade", salientou.

A editora-assistente de Economia Cristine Pires lembrou que a qualidade dos conteúdos está relacionada também à disponibilidade dos profissionais contábeis em contribuir, seja através de entrevistas ou do envio de artigos e sugestões de pauta. "Fomos um dos veículos pioneiros em fazer reportagem sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Isso aconteceu porque recebemos contato de um contador dizendo que a novidade estava sendo discutida e ninguém estava prestando atenção. Checamos, fizemos matéria e depois esse tema deslanchou", lembrou Cristine.

A repórter de Economia Roberta Mello, complementou que estes e outros temas relacionados ao serviço contábil tem ganhado relevância, assim como o trabalho dos contadores. "Fazemos matérias sobre questões técnicas, mas também nos preocupamos em abordar temas como a declaração do Imposto de Renda, em fazer vídeos como o projeto MinutoIR, na tentativa de tornar os conteúdos acessíveis à população", disse. Quem não assistiu à Live ao vivo pode conferir o vídeo no canal do CRCRS no Youtube.