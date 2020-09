JC Contabilidade: 18 anos noticiando as façanhas contábeis!

Contadora, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS)

Há 18 anos, nascia no seio da comunidade contábil gaúcha uma iniciativa que conquistou seu espaço na rotina dos profissionais da área contábil: o Jornal da Contabilidade, encarte semanal do Jornal do Comércio, direcionado a um nicho de profissionais que enfrentam grandes mudanças no seu dia a dia e necessitavam de um canal especializado de notícias.

Companheiro de todas as quartas-feiras, logo se incorporou à rotina dos contadores, técnicos, estudantes e professores de Ciências Contábeis, acompanhando cafés da manhã, reuniões e agregando prazer ao hábito de uma leitura matinal agradável, qualificada e direcionada a nossa área de atuação.

O costume de ler jornal, por si só, já revela um comportamento clássico, sofisticado que se reveste de prazer ao trazer uma temática destinada a um público específico, num claro reconhecimento da importância técnica e social da Contabilidade. O JC, com essa iniciativa, demonstrou o respeito e valorização que sempre dedicou à Classe Contábil e que queremos hoje retribuir, por ocasião desse 18 aniversário.

Manter um jornal impresso em épocas de tanta modernidade e virtualidade é um ato de coragem e empreendedorismo, pois, além do formato físico, os assinantes são contemplados também com a versão digital, demonstrando o alinhamento às tendências tecnológicas.

O caderno, não demorou a se consolidar como um espaço importante para manifestações de inconformidades diante de mudanças na legislação fiscal, societária e regulatória; palco de disputas políticas, em decorrência das eleições nas entidades da classe; ou na divulgação dos grandes eventos.

O JC Contabilidade esteve presente na cobertura das últimas nove convenções, como também na do 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado em 2008, em Gramado, ocasião em que, pela primeira vez, tivemos a presença do presidente da República ao evento.

Ao longo desses 18 anos, muitas mudanças atingiram o mundo, e com a Contabilidade não foi diferente. Em todos os acontecimentos relevantes e marcantes para a profissão, lá estava o JC, noticiando a chegada do Sped, a promulgação da Lei 11.638/2007 e a convergência da Contabilidade ao Padrão IFRS. As mudanças anuais na declaração do IRPF/PJ, o avanço dos programas de incentivos fiscais, bem como as campanhas para destinação de recursos aos fundos da criança, adolescente e idoso.

Importante frisar que as matérias publicadas sempre mantiveram o caráter fidedigno dos fatos, percorrendo todos os segmentos de atuação do profissional contábil, com reportagens precisas e oportunas ao acontecimento do momento.

Se cada fato atinge seu alvo de uma forma específica, as reações a eles precisam ser expressas com a agilidade necessária, para que possamos exercer nossa liderança institucional e envolver a profissão nas decisões importantes que caracterizam um ambiente democrático, transparente e íntegro. Para todos esses propósitos sempre contamos com o espaço qualificado do JC Contabilidade.

As sucessivas gestões do CRCRS sempre tiveram o devido destaque do jornal assim como a chegada do terceiro gaúcho, Zulmir Breda, na presidência do Conselho Federal de Contabilidade, em 2018, capturando e traduzindo em notícia o orgulho de toda classe contábil gaúcha.

Mas, eu seria hipócrita em não mencionar a notícia que mais tive orgulho de ver estampada no JC Contabilidade. A edição de 10 de janeiro de 2018, com o título "Pela primeira vez em 70 anos, uma mulher assume a presidência do CRCRS" é o exemplar do jornal que eu guardo com muito carinho no coração, emoldurado e eternizado para sempre na minha memória.

Obrigada, JC Contabilidade por 18 anos de informação, orgulho e emoção.