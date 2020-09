Novo ciclo do Programa de Qualidade Contábil já se iniciou

As empresas contábeis do Rio Grande do Sul contam, há três anos, com um programa de qualidade voltado ao setor: o PQC, Programa de Qualidade Contábil. No ano de 2017, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul (Sescon-RS) e o Sescon Serra Gaúcha pensaram e desenvolveram um projeto que visa auxiliar o empresário contábil na gestão e no resultado, além de certificá-lo com o selo de qualidade. A iniciativa está embasada em critérios isentos e independentes, sendo norteado pelo Modelo de Excelência da Gestão (MEG), da Fundação Nacional da Qualidade, mas direcionado ao segmento contábil.

O PQC está estruturado para que as organizações contábeis possam participar independentemente do tamanho, do estágio da gestão e da localização. A novidade deste ano é a criação de um questionário de diagnóstico da gestão, em que, após o seu preenchimento, a empresa tem uma sugestão de quantas estrelas pode tentar alcançar.

Entre os benefícios do prêmio estão a possibilidade de identificar o nível de gestão, o incentivo à melhoria contínua, o reconhecimento externo do patamar de gestão e qualidade, trocas de experiências entre os participantes, além da análise de indicadores voltados totalmente para o mercado contábil. Neste caso, a empresa tem a oportunidade de se comparar com escritórios mesma região, com faturamentos e números de funcionários similares; o que é uma excelente ferramenta nos dias de hoje, com o mercado cada vez mais competitivo.

O Programa é norteado por sete pontos: liderança, estratégia e planos, clientes, sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos. A empresa que participa da atividade é obrigada a parar e pensar na sua gestão e tomar as medidas necessárias para melhorar os indicadores e atingir suas metas. Trata-se de um incentivo à evolução da gestão e o reconhecimento a cada estágio alcançado.

No projeto, há seis modalidades, desde a categoria Participante (para a organização que não tem a cultura de medir o desempenho, mas quer iniciar) até o reconhecimento de uma a cinco estrelas. Os concorrentes de uma a três estrelas participam respondendo o formulário de "Compromisso com a Excelência", e os de quatro e cinco estrelas completam o questionário "Rumo à Excelência". A partir de duas estrelas, além da autoavaliação, os candidatos recebem a visita de um avaliador externo. Ao final do processo, há ainda uma banca avaliadora, com a participação de membro da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon).

Este novo ciclo do Programa de Qualidade Contábil está com as inscrições abertas até o dia 20 de agosto. E, devido ao momento que estamos vivendo, conta com uma série de mudanças em relação à fase anterior, como a flexibilização de horas de treinamento, forma de capacitação, todos em EAD, e maneira da visita do avaliador externo.

Mais do que nunca, o momento é de pensar na gestão da empresa, no resultado da organização, em como gerir pessoas, ouvir o cliente e monitorar eventuais gargalos. É necessário estar bem informado e com os processos alinhados, preparados para as mudanças que já vieram e outras que ainda estão por vir. A gestão pela excelência é uma forma consistente de garantir a sustentabilidade das organizações.