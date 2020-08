Condomínios se preparam para a Lei Geral de Proteção de Dados

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) pode entrar em vigor em agosto deste ano. Isso pode ocorrer caso não seja votada e convertida em Lei até o dia 27 de agosto, a MP perderá a sua eficácia e o prazo da sua vigência volta para agosto de 2020. As sanções somente serão aplicadas em agosto de 2021, mas os condomínios estão se preparando para estarem adequados às novas normas.

A Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação (Contec) apoia a prorrogação da legislação, ao argumentar que existem lacunas normativas que carecem de complementação. No entanto, diante da incerteza de uma nova data, empresas e instituições de diversos setores vêm se preparando para a regra.

Um desses segmentos é o de condomínios. A APSA, especializada em gestão de propriedades urbanas - constituiu, em 2019, um comitê formado por três setores de inteligência: Infraestrutura de TI, auditoria interna e jurídico para buscar as melhores informações sobre as mudanças para aplicá-las no dia a dia dos condomínios.

"Fizemos fóruns e estamos multiplicando essa capacitação internamente para os demais gestores, até chegar ao atendimento direto ao cliente", diz a gerente de auditoria da APSA, Juliana Tancredo. As mudanças previstas na lei incluem transparência, segurança, não discriminação, entre outros. "Não entendemos a adequação à Lei 13.709/2018 como uma meta intangível, nossa cultura se entrelaça com o que é proposto pela lei", destaca Juliana.

Proteção e privacidade

Segundo a gerente de auditoria da APSA, Juliana Tancredo, os síndicos deverão estar cientes das disposições da lei assim que elas entrarem em vigor. Será preciso elaborar um plano de proteção de privacidade do condomínio, respeitando os 10 princípios que a lei exige, entre eles, os mais importantes e usuais nessa relação entre o condomínio e a pessoa física dona dos dados:

Transparência no uso e informação da destinação dos dados.

O princípio da necessidade, coletando o mínimo de dados necessários para o que se propõe.

Segurança, adotando medidas necessárias para a proteção dos dados

Não discriminação, não podendo a pessoa física ser discriminada de acordo com seus dados.

Mudanças a serem implementadas precisam atenção