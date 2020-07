Exame de Suficiência 2020 será virtual

Porta de entrada para que o aluno de ciências contábeis possa se tornar um profissional atuante, o Exame de Suficiência 2020 vai ocorrer em modalidade à distância no dia 16 de agosto. Ao todo, são mais de 40 mil candidatos inscritos que devem fazer a prova de suas casas, assim obedecendo os protocolos de segurança sanitária nacionais e internacionais. Essa vai ser a primeira prova a ser executada inteiramente online.

O exame de suficiência é um dos requisitos obrigatórios para a obtenção do registro profissional no Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e foi instituído em nível federal pela Lei 12.249/2010, complementando o Decreto-Lei n.º 9.295/1946 que criou o próprio Conselho Federal de Contabilidade e define as atribuições da profissão de contador. O CFC regulamentou a aplicação do Exame por meio da Resolução n.º 1.486/15.

"Não é simples, é novo para todo mundo", afirma a vice-presidente de Registro do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Lucélia Lecheta, falando sobre o desafio na hora de tomar a decisão para fazer a prova em formato à distância. "Nós profissionais da contabilidade entendemos o quão importante o exame é para a valorização da nossa profissão, e o CFC sempre teve muito zelo e cuidado com a realização do exame em todas as edições que foram feitas presencialmente", diz Lecheta. "Foram horas e horas de reuniões com a empresa licitada para encontrar o melhor sistema e forma de aplicar as provas com segurança e qualidade, como sempre foi no formato presencial".

Para a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, Ana Tércia Rodrigues, o exame é importante para ter um filtro de qualidade para os profissionais que vão entrar no mercado de trabalho. "A contabilidade é uma profissão que vem se caracterizando por um padrão técnico bastante elevado, e muitas vezes a falta desse padrão pode acarretar em riscos se ele não estiver capacitado para o exercício da profissão", aponta.

De acordo com Vitória Lunardi, professora de contabilidade da UNICNEC em Osório e coordenadora da Comissão de Estudos do CRC-RS de acompanhamento da área do ensino superior, os alunos de ciências contábeis já lidam com a proximidade do exame a partir dos três últimos semestres do curso, e a preparação já começa sutilmente antes disso. "Nos cursos superiores de ciências contábeis não se prioriza um treinamento específico para a prova de suficiência. Os assuntos que são abordados na prova de suficiência estão dentro do rol que é ensinado durante o curso e aparece nas avaliações periódicas", explica.

Leiziany Rubim, gestora de concursos, processos seletivos e exames da Consulplan, empresa que realiza a prova, também destacou a preocupação com as garantias de segurança da prova, evitando possíveis violações do sistema ou hackeamentos. Algumas foram divulgadas, como o embaralhamento de questões e das alternativas, o impedimento de pular ou voltar à essas questões e a exigência de login e senha. Já outras medidas, como monitoramento do próprio sistema, não serão informadas por questões de sigilo para garantir ao máximo a inviolabilidade. "A gente tentou colocar no edital somente as informações que são de fato relevantes e não vão gerar nenhum risco à segurança do processo", afirmou.

Impacto da pandemia acelera adoção da digitalização contábil

Ana Tércia acredita que a pandemia pode levar a área contábil a repensar práticas e encontrar mais alternativas digitais

Na esteira dos cancelamentos e adiamentos de eventos a partir de março, quando a pandemia do coronavírus chegou ao Brasil, estudantes e formados na área de contabilidade se depararam com a incerteza para a realização do Exame de Suficiência, a prova que permite o registro profissional e, portanto, a atuação cadastrada na área. Originalmente a prova estava marcada para 19 de abril, mas foi suspensa para aguardar as orientações dos órgãos especializados de saúde. A vice-presidente de Registro do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Lucélia Lecheta, explica que a decisão para a realização do exame de suficiência via online foi tomada logo em março. Quando ficou evidente que a situação atual não possibilitava uma prova presencial, decidiu-se em fazer o exame de forma virtual. "As coisas não andaram como a gente gostaria, então desde logo já começamos a pensar em outro plano para não deixar as 40 mil pessoas que se inscreveram no exame exercerem sua profissão", afirma Lecheta. "Não era justo com estas pessoas que estão inscritas no certame a gente não conseguir viabilizar alguma forma de fazer o exame". A presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRC-RS), Ana Tércia Rodrigues, é favorável a esse modelo, e acredita que, caso funcione de acordo com a previsão, ele poderia ser implementado permanentemente. "Nós precisamos evoluir. A pandemia é um problema que está nos fazendo refletir sobre uma série de práticas que já se vinha postergando a muito tempo, e agora está se obrigando a encontrar alternativas para fazer o que era feito antes, mas em novos modelos", diz. Rodrigues explica que o conceito da digitalização dos processos já está presente na economia e nos negócios, e é preciso se desapegar aos poucos dos antigos modelos. E, além disso, ela acredita que é necessário incorporar nas práticas da profissão, levando em consideração essa digitalização, a confiança como componente estratégico. "Tudo que vai se fazer daqui pra frente nos modelos virtuais pressupõe o paradigma da confiança. Temos que partir do princípio que as pessoas são confiáveis, e os sistemas precisam garantir que isso não seja subvertido", diz a presidente. "Se alguma coisa acontecer de errado que não se possa garantir a credibilidade do programa (onde vai ocorrer a prova), teremos que nos debruçar sobre o problema, mas não se pode invalidar o método sem que se tenha pelo menos tentado a modernização". De acordo com Vitória Lunardi, professora de contabilidade na faculdade UNICNEC em Osório, a prova feita em plataforma digital pode causar um desconforto a princípio, mas não é uma novidade dentro do setor contábil, uma área que segundo ela já está muito vinculada à plataformas digitais, se mantendo em comunicação com instituições municipais, estaduais e federais, e portanto esse tipo de interação virtual é habitual e permite traquejo para utilizar a plataforma digital da prova. Ainda mais, ela aponta que a maioria dos alunos já atuam na profissão, especialmente em departamentos empresariais de contabilidade, que tem processos já digitalizados. Na percepção de Lunardi enquanto professora, o começo do período de isolamento foi difícil, mas houve adaptação. "As primeiras duas semanas foram muito estressantes, mas acredito que se conseguiu uma grande evolução a partir daí. Agora estamos na fase que sabemos que vamos retornar as atividades, mas não sabemos quando e como. Enquanto isso, vamos evoluir naquilo que temos". Embora Lunardi aponte que é difícil prever assuntos que podem cair na prova com mais precisão do que os temas gerais apontados no edital, ela acredita que, devido às circunstâncias atuais do exame, é possível que a prova tenha mais questões de cálculo do que teóricas. "A cada período apresenta mais informações e nem nós professores sabemos o que pode ter na prova. Assim como os alunos, só vamos saber no dia", afirma. "E nós também temos a curiosidade de saber, quais aspectos foram mais abordados. E todo ano a gente comenta as provas com os alunos, faz parte do aprendizado do aluno ter o feedback do que fez".

