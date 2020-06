Empregador doméstico pode parcelar FGTS atrasado

Os empregadores domésticos que em função da crise gerada pela pandemia optaram pela prorrogação do pagamento do FGTS dos meses de março, abril e maio de 2020 poderão parcelar esses valores em seis vezes. O parcelamento deve ser feito até o dia 7 de julho através de uma nova ferramenta criada dentro do eSocial Doméstico.

O valor parcelado será incluído nas parcelas nas guias do Documento de Arrecadação do eSocial (DAE), que são pagas mensalmente e incluem todos os tributos e o FGTS relacionados à folha de pagamento do empregador doméstico.

O diretor executivo da Confirp Consultoria Contábil, Richard Domingos, concorda que a mudança trazida pela MP 927/2020, é um estímulo a manutenção do emprego. "Porém, é importante observar que o fato do empregador doméstico prorrogar o pagamento do referido benefício por meio de parcelamento não o livra do desembolso no futuro. Caso o empregador não tenha previsão de possuir renda futura suficiente para pagar o FGTS e o parcelamento, o momento é de refletir se deve ou não manter o empregado", salienta.

Domingos explica que não se trata um incentivo ao desemprego. "Temos que impulsionar a criação de empregos, mas esses precisam ser sustentáveis, é preciso que se defenda o cumprimento das obrigações assumidas. O fato de prorrogar uma conta, não significa que ela deixou de existir, desse modo, faz sentido refletir sobre toda conjuntura familiar", complementa o consultor.

O governo federal enfatiza ainda que os valores de INSS e Imposto de Renda não podem ser parcelados, somente o FGTS. "Se as guias DAE dos meses de março, abril ou maio de 2020 não tiverem sido pagas (nem mesmo o INSS ou o Imposto de Renda), o empregador deverá regularizar a situação".

A Medida Provisória trouxe, ainda, a possibilidade de o empregador antecipar períodos futuros de férias, por meio de acordo escrito com o trabalhador. Assim, durante o período de estado de calamidade pública, se ambos concordarem, o empregado poderá gozar férias futuras, antes mesmo de adquirir o direito a elas.

Será uma espécie de adiantamento das férias devido à pandemia. Porém, o tema é controverso já que os trabalhadores domésticos têm o direito legal de serem dispensados do trabalho.

Mesmo assim, caso a decisão por antecipação das férias seja tomada de comum acordo, o empregador deverá informar no eSocial separadamente as férias relativas a cada um dos períodos aquisitivos. O período aquisitivo pode, inclusive, estar incompleto ou mesmo ser futuro - relativo aos próximos anos ainda não trabalhados. O período de férias não poderá ser inferior a cinco dias corridos.

Além disso, foram feitas mudanças no sistema de pagamento das férias ao trabalhador. A MP 927 autoriza que o empregador opte pelo pagamento das férias juntamente com o salário do mês. Com isso, no caso do empregado doméstico, o pagamento deve ser feito até o dia 7 do mês subsequente ao início do gozo das férias. Até então, as férias eram pagas antecipadamente, até 48 horas antes do seu início.

O empregador poderá também optar por efetuar o pagamento do adicional de um terço de férias, bem como do abono pecuniário (quando o empregado "vende" as férias), no prazo máximo de 20 de dezembro de 2020, data do pagamento da segunda parcela do 13º salário. Nas regras vigentes até agora, o adicional e o abono eram pagos junto com a remuneração de férias, antecipadamente.

Para efetuar o pagamento das férias juntamente com o salário, o empregador deverá informar tal opção no sistema, utilizando, obrigatoriamente, a ferramenta completa de férias. Ao optar pelo pagamento juntamente com a remuneração mensal, até que sejam concluídas as adaptações no sistema, o empregador não deverá emitir o recibo de antecipação do pagamento das férias. Para isso, o campo "Data de Pagamento" não deverá ser preenchido.

Se você prorrogou o FGTS, veja como parcelar os valores