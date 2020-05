Empresas comemoram prorrogação da LGPD

As empresas ganharam mais tempo para se adaptarem à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As normas deveriam entrar em vigor em agosto deste ano e, agora, passam a valer apenas em maio de 2021. A decisão consta no Diário Oficial da União de 29 de abril, na Medida Provisória (MP) nº 959, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que trata, também, da operacionalização do pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda.

A LGPD disciplina como empresas e entes públicos podem coletar e tratar informações de pessoas, estabelecendo direitos, exigências e procedimentos nesses tipos de atividades. No dia 3 de abril, o Senado havia adiado a entrada em vigor da lei. O tema foi incluído no Projeto de Lei nº 1.179 de 2020, que flexibiliza a legislação para a manutenção de empregos durante o enfrentamento da pandemia.

Segundo a norma, dados pessoais são informações que podem identificar alguém. Dentro do conceito, foi criada uma categoria chamada de "dado sensível", informações sobre origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual. Registros como esses passam a ter nível maior de proteção, para evitar formas de discriminação.

Todas as atividades realizadas ou pessoas que estão no Brasil ficam sujeitas à lei. A norma valerá para coletas operadas em outro país desde que estejam relacionadas a bens ou serviços ofertados a brasileiros. Mas há exceções, como a obtenção de informações pelo Estado para segurança pública.

Os escritórios de contabilidade estão entre os segmentos mais atingidos pela LGPD. Todas as informações contábeis, fiscais e financeiras de empresas e seus colaboradores, pessoas físicas e seus familiares, podem passar por ela. Todo contador processa dados pessoais diariamente e, portanto, também deve cumprir a LGPD.

A diretora do Sindicato das Empresas Contábeis do Estado (Sescon-RS) e sócia do Grupo Método, Patricia Arruda, acredita que a prorrogação do prazo era fundamental devido às dificuldades enfrentadas pela pandemia. Porém alerta que "não dá para deixar completamente de lado os planos de adequação às exigências da lei".

Ao coletar um dado, as empresas deverão informar a finalidade. Se o usuário aceitar repassar suas informações, como ao concordar com termos e condições de um aplicativo, as companhias passam a ter o direito de tratar os dados (respeitada a finalidade específica), desde que em conformidade com a lei.

A lei prevê uma série de obrigações, como a garantia da segurança dessas informações e a notificação do titular em caso de um incidente de segurança. A norma permite a reutilização dos dados por empresas ou órgãos públicos, em caso de "legítimo interesse" desses, embora essa hipótese não tenha sido detalhada, um dos pontos em aberto da norma.

De outro lado, o titular ganha uma série de direitos. Poderá, por exemplo, solicitar os dados que a empresa tem sobre ele, a quem foram repassados (em situações como a de reutilização por "legítimo interesse") e para qual finalidade.

Caso os registros estejam incorretos, poderá cobrar a correção. Em determinados casos, o titular terá o direito de se opor a um tratamento. A lei também permitirá a revisão de decisões automatizadas tomadas com base no tratamento de dados (como as notas de crédito ou perfis de consumo).

Adequação à LGPD deve ser prioridade mesmo com prazo estendido

Roberta Mello, com agências

Prevista para entrar em vigor em agosto deste ano e adiada para maio de 2021, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) exige uma grande mudança de comportamento nas empresas. Por isso, mesmo com a extensão do prazo, especialistas alertam que não se deve virar as costas para as adequações necessárias. A partir do momento em que a lei amplia direitos ao cidadão para exigir proteção e privacidade de seus dados, todos devem se preparar para um novo patamar de relacionamento com clientes ou usuários.

A legislação abrange qualquer setor e porte de empresas, organização não governamentais (ONGs), consultórios médicos e escolas particulares. Com os escritórios de contabilidade não podia ser diferente. Eles guardam um verdadeiro tesouro em tempos em que a informação vale ouro, ainda mais com a realidade imposta pela pandemia do novo coronavírus.

Para cumprir o distanciamento social indicado no combate à propagação da Covid-19, a adoção de home office e migração de atendimentos para o ambiente digital atingir o mundo corporativo em cheio. "No caso dos profissionais contábeis, mais do que nunca, é preciso ter cuidado e responsabilidade com todos os dados colhidos, acessados e compartilhados", orienta a diretora do Sindicato das Empresas Contábeis do Estado (Sescon/RS) e sócia do Grupo Método, Patricia Arruda.

Entre os procedimentos recomendados, está o estabelecimento de uma espécie de código de conduta de home office. "É importante estabelecer um termo junto aos funcionários com procedimentos para o trabalho remoto, especificando o que pode ser acessado e quais cuidados tomar para evitar a invasão de hackers, como monitorar as máquinas utilizadas em casa", recomenda. A pandemia, diz Patricia, é o momento ideal para colocar em prática todos os cuidados exigidos pela lei. "Não dá para começar a pensar na LGPD apenas em 2021", adverte .

De acordo com os especialistas, a norma traz a importância da boa-fé no tratamento dos dados pessoais, exigindo transparência de quem lida com eles. Mesmo assim, desde a sua promulgação, em agosto de 2018, a legislação foi alvo de desconfiança.

"Como o Brasil não tem cultura prévia de privacidade, alguns perceberam a LGPD como um obstáculo ao desenvolvimento de novos negócios e tecnologias, e uma barreira para a inovação", lembra o advogado sócio do escritório Correa Porto Sociedade de Advogados Victor Fernandes Cerri de Souza, ao mencionar também as críticas sobre dificuldades de implementação.

Essas observações levaram o governo federal a aumentar o período de carência de promulgação da LGPD, logo estendida para 24 meses após a emissão da Ordem Executiva 869/2018. Um dos argumentos para o novo adiamento é o de que as empresas não teriam orçamento para iniciar ou continuar com programas de privacidade devido à pandemia do coronavírus.