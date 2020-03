A Karlinski Treinamentos Empresariais promove, no dia 19 de março, o curso "ICMS Substituição Tributária", das 8h30min às 17h30min em Porto Alegre. A qualificação tem como objetivo capacitar e atualizar os profissionais para a atuação na área fiscal/contábil das empresas, focado no regime da Substituição Tributária do ICMS/RS, considerando os procedimentos a serem adotados pela empresa, com o intuito de cumprir com as obrigações previstas na legislação. A habilitação será ministrada por Ademir Vanzella e tem como público alvo contadores, administradores, supervisores, advogados, faturistas, analistas fiscais, auxiliares fiscais, auxiliares administrativos, analistas contábeis, auxiliares contábeis, recebimento, estoque, almoxarifado, logística, programadores e financeiro. A aula será realizada na Federasul - Palácio do Comércio (largo Visconde de Cairú, 17 - 5º andar). Mais informações sobre o curso pelo telefone 51 3062.4580 ou através do e-mail treinamentos@karlinski.com.br.

PIS e Cofins cumulativos e não cumulativos

O Centro de Capacitação Profissional Cenofisco promove, no dia 19 de março, o curso "PIS e Cofins Cumulativos e não Cumulativos: Contabilização, Apuração e Aproveitamento dos Créditos", das 8h30min às 17h30min, em Porto Alegre. O objetivo da qualificação é transmitir conhecimentos práticos sobre a legislação relativa à apuração do PIS e da Cofins na forma cumulativa e não cumulativa, bem como nos casos de cálculo do PIS sobre a folha de salários; abordará os casos de substituição tributária, isenções, alíquotas diferenciadas, bem como os créditos da não cumulatividade, sua contabilização e o aproveitamento desses créditos, com ênfase nos insumos. Ministrada por José Fernando Gado Torres, a aula se destina a profissionais que atuam nas áreas contábil, fiscal, tributária, gerencial, encarregados de setor fiscal, estudantes e profissionais interessados na matéria. O local é na Macro Office (rua Piauí, 183 - Santa Maria Goretti). Informações adicionais em (51) 3411.9467 ou cursos.rs@cenofisco.com.br.

Atualização Societária por modalidade