Assessoria gratuita ajuda a preencher declaração do Imposto de Renda

Com a chegada do período de declaração do Imposto de Renda 2020, os Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) são uma alternativa para facilitar a sua realização. Iniciativa conjunta da Receita Federal com instituições de Ensino Superior e técnica, em 2019 mais de 220 núcleos foram mobilizados para prestar auxílio aos contribuintes.

Os NAFs surgiram para aproximar Fisco e estudantes de Ciências Contábeis para atender a população de baixa renda., micro e pequenas empresas e público interno das instituições de ensino onde os núcleos se situam. Os serviços mais procurados são relacionados a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, auxílio a inscrição e informações sobre CPF e CNPJ, consulta à situação fiscal, informações e auxílio para MEIs e micro e pequenos empresários do Simples Nacional.

Em Novo Hamburgo, a Universidade Feevale é um desses pontos de ajuda para solucionar as dúvidas no preenchimento da declaração. O curso de Ciências Contábeis oferece essa orientação gratuita, feita por acadêmicos sob a orientação de professores do projeto social Sustentabilidade Econômica e Financeira. O serviço acontece na sala 205 do prédio Azul, no Campus II da Instituição (ERS-239, 2755, Novo Hamburgo) e deve ser agendado pelo e-mail: projetosustentabilidade@feevale.br.





Onde obter assessoria gratuita para preencher o Imposto de Renda no Estado