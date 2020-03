Exclusão do ICMS no PIS/Cofins

A principal discussão tributária no momento é a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins. Nos dias 17 de março, em Caxias do Sul, e 18 de março, em Porto Alegre, a Karlinski Treinamento Empresariais promove o curso "Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Pasep e Cofins na EFD Contribuições".

Ministrado pelo instrutor Rogério Bezerra Ramos, a qualificação tem como objetivo tratar toda a legislação e o correto procedimento entre a obrigação de recolher os valores recalculados e a declaração a ser transmitida periodicamente à Receita Federal Brasileira. O treinamento destina-se a contadores, diretores, analistas e assistentes da área contábil e fiscal, bem como os profissionais que necessitam estar atualizados sobre a apuração dos créditos de PIS/Pasep e da Cofins.

Em Caxias do Sul, a qualificação acontecerá na FTEC Unidade Caxias do Sul, na rua Gustavo Ramos Sehbe, nº 107. Em Porto Alegre, ela acontece na Federasul, no largo Visconde de Cairú nº 17. Informações e inscrições no telefone: (51) 3062-4580.





Gestão contábil no agronegócio

No dia 10 de março, o Instituto de Educação no Agronegócio (I-UMA) promove o curso intensivo sobre controladoria estratégica "Gestão de performance, custos e rentabilidade aplicada ao agronegócio". Com conteúdo de aplicação prática, a qualificação tratará da importância da gestão econômico operacional aplicada ao agronegócio, questões relevantes do mundo gerencial e do mundo contábil, avaliação de desempenho, controle gerencial e técnicas para otimização de custos e incremento de lucratividade. Ministrado por Rafael Andriotti, o treinamento é recomendado para contadores, proprietários, diretores, administradores, engenheiros agrônomos e demais gestores de negócios. Entre as habilidades estimuladas está a visão multidisciplinar para mensurar o resultado econômico e operacional de seus negócios. A qualificação acontecerá no auditório da I-UMA, localizado na avenida Ipiranga nº 40, no bairro Praia de Belas, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Inscrições e demais informações no telefone: (51) 999-819-694.



Prático de Emissão de Nota Fiscal