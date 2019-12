Orçamento empresarial na prática

A informação do futuro, e uma das mais importantes da ciência contábil, é o orçamento. Constitui uma das técnicas mais tradicionais e úteis da ciência do patrimônio, que auxilia na prescrição e no prognóstico do futuro permitindo a decisão presente com base no passado, todavia, não esconde sua dificuldade de elaboração, estruturação e interpretação. O livro "Prática de Orçamento Empresarial", escrito por Rodrigo Antonio Chaves da Silva, apega-se na importância e na necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre o tema. Silva é contador e especialista em gestão econômica das empresas.

A obra se propõe a tratar desse problema complexo e ensinar as principais técnicas de orçamento aplicadas aos custos, ao equilíbrio dos resultados, aos preços, à produção, às vendas, aos principais demonstrativos, entre outras produções técnicas. Além de ensinar a estruturação e modelagem, o livro aponta as principais metodologias de tendência, além dos cálculos de análise do orçamento, sem contar a escrituração.

A publicação procura preencher a lacuna da contabilidade gerencial e da orçamentologia, especialmente para o setor empresarial. O autor também apresenta um modelo didático, visando atingir o problema complexo dessa principal demonstração. Em 13 capítulos, Silva aborda a história do orçamento, suas bases de conhecimento, os conceitos e critérios de valoração e suas variações. Além disso, a leitura compreende: previsões de fenômenos e orçamento-tempo; orçamento de vendas, de preços e de custos gerais e seu equilíbrio; e projeção da demonstração de resultado e de balanço patrimonial.

Ainda, o livro procura pôr o orçamento no setor que lhe compete à contabilidade e gestão: a orçamentologia como conhecimento contábil e como estudo de uma das principais tecnologias e funções do contador. "Prática de Orçamento Empresarial" é um trabalho produzido para contadores, administradores, economistas, advogados, gestores empresariais, colaboradores dos departamentos comerciais e gerenciais, dentre todas as funções de produção, custo, vendas e das empresas de modo geral.

Prática de Orçamento Empresarial; Rodrigo Antonio Chaves da Silva; Juruá Editora; 184 páginas; R$ 79,90; disponível em versão digital