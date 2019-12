O Centro de Capacitação Profissional Cenofisco promove, no dia 12 de dezembro, o curso "Procedimentos Contábeis e Fiscais para Fechamento de Balanço", das 8h30min às 17h30min. A qualificação é destinada a profissionais da área contábil, financeira, patrimonial, fiscal, empresários, estudantes e demais interessados no assunto e tem como objetivo orientar os participantes quanto aos procedimentos tanto contábeis quanto fiscais para encerramento do exercício e fechamento do balanço; abordaremos também a legislação do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, naquilo que ainda pode ser feito dentro do ano para economia tributária, bem como sua contabilização, visando a apuração do IRPJ e da CSLL e o encerramento de balanço. A aula será ministrada por José Fernando Torres,na Macro Office (rua Piauí, 183 - Santa Maria Goretti).

Informações (51) 3411.9467 e e-mail cursos.rs@cenofisco.com.br.





Contabilidade: Enfoque na Análise e Interpretação de Balanços

A Fisconet promove, no dia 6 de dezembro, o curso "Contabilidade: Enfoque na Análise e Interpretação de Balanços", das 9h às 18h. Segundo a empresa, a Contabilidade tem um papel importante na vida das empresas, seja a realizada dentro dela ou aquela executada dentro de escritórios. A qualificação, então, visa abordar uma série de conceitos e procedimentos que os profissionais necessitam conhecer para melhor execução de seu trabalho e é destinada a contadores, analistas contábeis, professores, empresários, estudantes e demais profissionais da área contábil. O conteúdo abrange questões como os princípios fundamentais da contabilidade, demonstrações financeiras obrigatórias e a importância da análise de balanço. A habilitação será no centro de eventos da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), no Largo Visconde de Cairú.

Mais informações pelo número (51) 3027.8800.





Excel como ferramenta para a atividade contábil

A Karlinski Treinamentos Empresariais promove, no dia 12 de dezembro, o curso "Excel como ferramenta para a atividade contábil", das 8h30min às 17h30min. A qualificação tem o objetivo de orientar quanto às principais funcionalidades de planilha eletrônica - MS Excel ® úteis para o dia-a-dia dos profissionais de contabilidade, como filtros, importação de arquivos-texto e formatação. Segundo a empresa, é pré-requisito ter Excel Básico e conhecimento da estrutura dos principais registros dos SPED ECD e ECF. Ministrada pelo instrutor Édison Remi Pinzon, a habilitação se destina a contadores, Profissionais das áreas contábil e tributária, gerentes, coordenadores, analistas e assistentes de contabilidade e profissionais das áreas de consultoria ou auditoria. O local de realização será na Federasul/Palácio do Comércio (Largo Visconde de Cairú, 17 - 5º andar).

Mais informações pelo telefone (51) 3062.4580.