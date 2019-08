Gestão tributária em Caxias do Sul

Visando qualificar os participantes quanto à apuração dos principais tributos federais, a Karlinski Treinamentos Empresariais promove, nos dias 21 e 22 de agosto, o curso "Gestão tributária - Lucro Real". Estudando IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e CPRB, a qualificação pretende apresentar os arquivos digitais relacionados e a dedução das retenções tributárias de forma prática na sala de aula.

Ministrado por Edison Pinzon, as aulas se destinam a contadores, gerentes de contabilidade, auditores e demais profissionais das áreas tributária ou contábil. Dividida em dois dias, o programa didático apresenta para o primeiro encontro noções gerais sobre PIS/Cofins, receita bruta, saldo credor e excesso de retenções na fonte.

No segundo encontro, o conteúdo abordado se concentra no estudo sobre IRPJ e CSLL, obrigações, receitas e despesas computadas e seus efeitos. A qualificação acontece em Caxias do Sul, na FTEC, na rua Gustavo Ramos Sehbe, 107.

Informações e inscrições no telefone (51) 3062-4580.

ICMS ST em Pelotas

No dia 29 de agosto, a Fisconet Cursos promove a qualificação "ICMS ST: restituir ou a complementar", abrangendo todos os contribuintes no regime de substituição tributária, seja como categoria geral ou simples nacional no ICMS. O curso destina-se a preparar e atualizar os profissionais da área fiscal quanto a nova modalidade de complementação e/ou restituição do ICMS ST. Dividido em dois módulos, a qualificação une teoria e prática.

Ministrado por Alexandre da Rocha Silva, a qualificação tem como público alvo contadores, auditores, advogados e demais profissionais que desejem reciclar seus conhecimentos sobre a legislação e as práticas do dia a dia. De forma prática e objetiva, a qualificação abordará os novos procedimentos a serem observados pelos contribuintes que realizarem operações com mercadorias sujeitas ao ICMS ST.

A qualificação acontece no centro de Pelotas, no Curi Palace Hotel, na rua General Neto, nº 1279, das 9h às 18h. Inscrições e demais informações no telefone: (53) 4062-1400.



Consultoria contábil

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) promove, no dia 21 de agosto, a palestra sobre consultoria contábil para pequenas e médias empresas. A qualificação faz parte do Programa de Educação Profissional Continuada do CRCRS, com transmissão ao vivo no portal do Conselho.

Na ocasião, o palestrante Daniel Antônio de Campos, contador e MBA em Finanças e Controladoria, abordará os conceitos de consultoria contábil e o papel do contador na área. Além disso, o programa é voltado para o entendimento das obrigações de pequenas e médias empresas. Ainda, Campos abordará a evolução empresarial, remuneração, como ter foco nas tarefas importantes e um diagnóstico geral do tema. Destinada aos profissionais da contabilidade em situação regular no Conselho, assim como estudantes de Ciências Contábeis cadastrados.