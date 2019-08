Chegamos à XVII Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Após um ano de preparativos, chegamos à 17ª edição da Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, inspirados pelas inovações tecnológicas, sociais e econômicas que atingem o mundo e afetam o rumo das profissões de forma tanto indiscriminada quanto irreversível.

Impossível não se emocionar ao relembrar a trajetória desse evento realizado, bienalmente, há 34 anos.

Cada profissional que frequenta os eventos da classe contábil tem uma lembrança ou um momento marcante para contar sobre a sua primeira convenção, pessoas que se conheceram, amizades que foram construídas e se mantém até os dias de hoje, muitas transações fechadas na Feira de Negócios e Oportunidades das Convenções de Contabilidade. Já circulamos pelas cidades de Gramado, Canela, Torres e até Porto Alegre, mas Bento Gonçalves está se consolidando como um cenário recorrente, convidativo e naturalmente atrativo.

Necessário exaltar que, esta edição, já se trata da maior convenção de todos os tempos: 1.900 inscritos, 55 expositores, 45 palestrantes, perfazendo um público de mais de duas mil pessoas.

A programação foi desenvolvida em um sistema de trilhas temáticas alinhadas ao lema do evento, que vai se centrar na Disrupção Contábil sob os enfoques: Técnico, Digital e Cultural.

Muitos temas inspiradores e inquietantes, cases de sucesso, novos conceitos, velhas polêmicas, soluções inovadoras e uma única proposta: sair do evento diferente de como se chegou, evoluir o pensamento, modular o comportamento, mudar o mindset - única forma de provar ao Universo que a Contabilidade segue firme, forte, lutando contra as ameaças constantes de eliminação.

Tecnologia não vai faltar, mas queremos que seja um evento que enfatize, acima de tudo, o aspecto humanístico, o autoconhecimento, a experiência e o domínio técnico, que nenhuma inteligência artificial será capaz de substituir.

Esta XVII Convenção se propõe a provocar no profissional de contabilidade um choque de autoestima, que será fundamental para se posicionar no ambiente de negócios de forma competitiva, não em relação aos colegas de profissão, mas em relação ao mercado, que se tornará, cada vez, mais seletivo e reservado àqueles que conseguirem traduzir a informação de forma estratégica para os negócios.

Contador bom será aquele que consiga entender a modelagem de negócios dos seus clientes e assessorá-los a captar e otimizar recursos, investir de forma inteligente e sustentável, desbravar mercados, projetar dados, enfim, produzir informações úteis e imprescindíveis à permanência e desenvolvimento no ambiente empreendedor.

A Contabilidade precisa ser vista como uma profissão que ajuda as pessoas a gerir melhor seu patrimônio e, para isso, precisamos olhar o mercado de forma ampla e não negligenciar nenhum segmento. Formatar soluções para pessoas físicas, jurídicas, Organizações não Governamentais, cooperativas, varejo, indústria, comércio, serviços, microempreendedores individuais, startups e para todas as modalidades de negócios que ainda surgirão.

Precisamos discutir nossas preocupações com a chegada dos robôs. Acreditem, eles já estão entre nós! Ainda não decidimos se lhes damos boas-vindas ou se os expulsamos.

Mas como brigar com o futuro? Como resistir à invasão da tecnologia em nosso meio?

Melhor nos prepararmos para a única certeza que temos sobre o futuro: nada mais será como antes.

Nesses três dias, em que acontece a XVII Convenção de Contabilidade do RS, convidamos os participantes presenciais e os observadores virtuais a atender o nosso chamado: Experimente a Transformação!

*Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul