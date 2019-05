Contabilidade rural detalhada

90

2019-05-08 03:00:00

A atividade rural possui características distintas das demais atividades produtivas. Uma das diferenças significativas entre a indústria e a atividade rural como um todo é o tempo de planejamento. Enquanto na indústria é possível seguir rigidamente as variações na demanda e executar mudanças em curtíssimo prazo, na atividade rural as condições biológicas e climáticas limitam a adoção de medidas no mesmo período.

O livro "Contabilidade Rural", do autor Silvio Aparecido Crepaldi, apresenta como a Contabilidade Rural tem a responsabilidade de fornecer informações que possibilitam o planejamento e o controle de futuras operações. Evidencia que, para cada tipo de exploração de atividade rural, é preciso um sistema adequado de custos. Além disso, a obra traz os cuidados que devem ser tomados nos registros de custos para não distorcer os dados que irão servir de subsídios à tomada de decisões e à análise da eficiência das atividades rurais.

Inicialmente, o texto discorre sobre o conceito de agricultura, para depois serem analisados temas que abrangem a tutela da administração. O livro é separado em 14 capítulos: Agricultura; Administração rural moderna; Controle gerencial; Importância de contabilidade rural; Operacionalização contábil na empresa rural; Depreciação, exaustão, amortização na agropecuária; Cálculo do custo de produção na empresa rural; Planejamento contábil na empresa rural; Contabilidade da pecuária; Contabilização da pecuária pelo método de custo; Críticas ao custo histórico utilizado na pecuária; Custos e resultados na avicultura; Fluxo de caixa e análise econômico-financeira na atividade rural e Apuração e tributação dos resultados.

Livro pode ser utilizado para as disciplinas Contabilidade Rural, Contabilidade Agropecuária e Contabilidade Agrícola dos cursos de graduação em Ciências Contábeis, Engenharia Agronômica e Administração Rural. Manual de consulta para profissionais. O livro ainda apresenta questões do Exame de Suficiência de Conselho Regional de Contabilidade.

Contabilidade Rural; Silvio Aparecido Crepaldi; Editora Atlas; 456 páginas; R$ 127,20