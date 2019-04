90

681034

2019-04-30 03:00:00

A mediação entre as ações financeiras do Estado e os anseios da população, por muitas vezes, acabam gerando conflitos de grandes proporções. Em "Contabilidade Pública", os autores Roberto Piscitelli, economista, contador e mestre em Administração, e Maria Zulene Timbó, contadora especializada em auditoria, é um livro que aborda os principais conceitos e processos da contabilidade estatal. Com o objetivo de identificar e avaliar a direção e o papel do Estado, assim como a gestão dos recursos e a destinação final do gasto público.

Nos 20 capítulos que compõem a obra, os autores apresentam a estrutura político-administrativa brasileira, além do orçamento público em si. Receitas, despesas, licitações, contratos, convênios, inventários, balanços, além da programação e execução financeira das contas públicas, tudo é tratado com uma concepção moderna, sempre levando em consideração que a informação contábil é elemento fundamental de toda a dinâmica do processo que objetiva alcançar as metas governamentais.

Abordando as noções gerais, os campos de aplicação e as características das receitas e despesas públicas do regime contábil, o livro analisa as estruturas históricas e político-administrativas brasileira que formaram os preceitos da contabilidade pública brasileira. Através dos conceitos de receita, despesa, classificações orçamentárias, licitações, contratos e convênios e demais temas que permeiam esse universo, "Contabilidade Pública" se apresenta como um manual introdutório para entender o funcionamento da logística financeira do Estado.

Nesta 14ª edição, além de uma completa revisão com atualização e ampliação do conteúdo, em função das modificações e de uma visão mais crítica da realidade, foram inseridos recursos didáticos para potencializar a aprendizagem e aplicação dos temas. A leitura é indicada para os profissionais de contabilidade que se interessam em finanças públicas, assim como os estudantes de Ciências Contábeis que buscam como e por que os governos utilizam seus recursos.

Contabilidade Pública; Roberto Piscitelli e Maria Zulene Timbó; Atlas; 424 páginas; R$ 104,00; disponível em versão digital