Revolução digital exige adaptações das empresas no País

90

680991

2019-04-29 16:34:41

Eduardo Lesina

A inserção massiva da tecnologia nos mais diversos meios alterou a forma como funcionam as relações interpessoais. Desde uma nova forma de se comunicar, com o advento das redes sociais, até uma nova forma de consumo, com o e-commerce, a entrada no que se conceitua como a Era das Informações, ou Era Digital, modificou estruturas até então consolidadas. Essa realidade não é diferente para o governo e, principalmente, para o Fisco brasileiro. O que se conhece como transformação digital do Fisco revolucionou a forma como as empresas prestam informações e como os órgãos responsáveis acessam esses dados.

Antes da assimilação da tecnologia pelos órgãos fiscais brasileiros, os processos tinham sua materialização em papel, impressos, e com quadros resumos e informações mais agregadas. Nesse sentido, tinha-se menos velocidade e disponibilidade de informações, resultando em um banco de dados reduzido, tanto para as empresas quanto para os Fiscos. A tecnologia inserida no meio contábil abriu portas para a revolução do pensamento dentro da profissão. Com novas possibilidades, recursos e sistemas mais otimizados, o gerenciamento de dados das empresas passou a ter um controle mais estruturado, com a perspectiva de novos dados e novas interpretações sobre os números produzidos dentro de uma organização.

A transformação digital da área fiscal acompanha as tendências econômicas globais. Com esse conceito regimentado, o head de Tax Solutions da Engineering (companhia global de Tecnologia da Informação especializada em Transformação Digital), César Kazakevicius, aponta três grandes pilares do momento de revolução do pensamento e da prática fiscal. Da alimentação fiscal digital, passando pela onda digital de modo mais amplo, até a mudança nas políticas fiscais, os três pilares sustentam a ideia de remodelação do quadro vigente até então.

A alimentação fiscal digital trata da mudança das autoridades fiscais, que passam a ser autoridades também no meio digital, ou seja, utilizando-se de toda a potência das tecnologias para fortalecer o controle das informações das empresas no País. Para Kazakevicius, essa é a transformação mais importante, uma vez que o Fisco pode utilizar toda a potência das tecnologias para auxiliar no combate à fraude e ao descumprimento das obrigações fiscais. Esse controle maior do governo em relação às informações empresariais e, principalmente, o armazenamento dessas informações, representam o cenário de disrupção em que se encontra a área fiscal brasileira.

A ideia de "onda digital" de modo geral está centralizada na alterações que as tecnologias digitais propuseram para o mundo, com a criação de novos modelos de negócios e novas modalidades de pensar e de entender o comportamento do consumidor. Já o terceiro pilar apresentado por Kazakevicius, as transformações nas políticas fiscais expõe a necessidade dos órgãos fiscais em otimizar os processos de fiscalização, tanto em velocidade com dados em tempo real, quanto nas análises mais sofisticadas sobre tais informações.

Nessa ligação entre os novos métodos digitais de fiscalização e a presença do Fisco na transformação tecnológica, o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) representa a maior mudança. Instituído pelo decreto 6.022 em 2007, o programa representa o início desse novo cenário nos processos fiscais e contábeis do Brasil. "Sem dúvida, o grande passo para essa transformação digital foi dado com a criação do Sped, a partir das notas fiscais eletrônicas e depois, passo a passo, a introdução de novos módulos com o cumprimento das obrigações acessórias no meio digital", analisa Gustavo Busato, auditor fiscal da Receita Federal e chefe do serviço de programação da 10ª região fiscal, que compreende todo o Rio Grande do Sul.

O Sped, que modernizou a sistemática do cumprimento das obrigações acessórias, tornou-se referência mundial no decorrer da sua criação. Reunindo 13 módulos distintos, o sistema atende às complexidades da legislação tributária brasileira e iniciou no país um processo de modernização, tanto do Fisco, quanto das empresas, que passaram a investir em tecnologia interna para atender às demandas dos órgãos fiscais.

"Acredito que o que realmente impacta, até hoje no Sped, é que ele é um monitor em tempo real de todas as empresas", pontua Márcio Silveira, vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS).Com todos os projetos que já estão, e ainda vão ser, inseridos no Sped, a lógica de transmissão de dados e, principalmente, o cruzamento desses informes trouxeram a agilidade e para o Fisco na tentativa de combater ilicitudes tributárias, fraudes e corrupção.