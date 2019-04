Profissional contábil - um balanço positivo

90

Ana Tércia Lopes Rodrigues

Ao comemorarmos mais um Dia do Profissional da Contabilidade, proponho uma reflexão sobre o balanço de nossas conquistas como profissão.

No ativo registramos nossa evolução e capacidade de adaptabilidade a mudanças, em contrapartida a um modelo fiscal e tributário que insiste em nos punir severamente com obrigações acessórias e multas desproporcionais às entregas que efetuamos.

Se por um lado estudamos continuamente e aprendemos rápido as novas demandas, por outro, estamos sendo testados nos limites de nossa capacidade e temos demonstrado que estamos preparados intelectual, técnica e tecnologicamente.

Vários desafios nos são impostos simultaneamente. Não bastasse o fato de termos de nos adaptar a uma complexa implantação do eSocial e de ICMS ST, precisamos lidar com o fechamento de escritórios da Junta Comercial e da Secretaria da Fazenda no interior do Estado, causando transtornos aos profissionais, num momento de transição para os novos modelos digitais. Na mesma linha, a Receita Federal do Brasil, nosso cliente mais fiel, por vezes nos impõe desafios extremos de alterações constantes na legislação, desacompanhada da adaptação e estabilidade necessária dos programas, gerando insegurança técnica e jurídica.

Esse passivo tem onerado o profissional contábil e não pode ser ignorado.

Praticamos a resiliência, seguimos em frente, estimulados pela consciência de que ao cumprir nossa missão profissional estamos também desenvolvendo ação social ao orientarmos clientes e empresários a destinar 3% do Imposto de Renda para o Fundo da Criança e do Adolescente. Podemos e devemos nos engajar em campanhas que visam melhor a sociedade em que vivemos.

Ao exercermos eticamente nossa profissão, garantimos ao Estado a arrecadação efetiva dos tributos.

Com seriedade e rigor técnico ajudamos a combater a sonegação e reduzimos os riscos empresariais. Com seriedade e rigor técnico ajudamos a combater a sonegação e reduzimos os riscos empresariais. A Contabilidade é uma eficaz ferramenta contra as fraudes e se consolida num momento em que se discute e se tenta resgatar a ética e a credibilidade. Nesse sentido, é importante lembrar as boas práticas de Compliance que, além de evitar riscos, é uma vantagem competitiva, aumentando a eficiência da gestão.

Com informações precisas e seguras garantimos o surgimento e a continuidade de empreendimentos que geram emprego e renda para a economia municipal, estadual e federal. Merecemos ser tratados com mais consideração pelos órgãos públicos.

Precisamos estar na vanguarda dos acontecimentos no ambiente político e empresarial para que possamos influenciar e protagonizar.

Ao agirmos com responsabilidade socioambiental, não só atuamos dentro das melhores práticas de gestão socialmente responsável, como também influenciamos, com nossa capilaridade, toda a cadeia produtiva de clientes e fornecedores. Vivemos em um mercado altamente interconectado e não podemos negligenciar o poder que as boas atitudes têm de impactar positivamente novas posturas organizacionais.

Ao final dessa reflexão, concluo que nosso balanço ainda é positivo e merece ser comemorado, mas não podemos esgotar nossas reservas contabilizadas no patrimônio líquido. Manifesto meu orgulho em presidir o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul em um momento em que vivenciamos tantas inovações. Somos consciente que uma atuação proativa das lideranças contábeis pode reverter em benefícios para a classe rentabilizados em dividendos.

Colegas, vamos comemorar! Feliz Dia do Profissional da Contabilidade!

Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul