2019-02-20 01:00:00

O livro "Contabilidade Gerencial", escrito por Sérgio de Iudícibus reúne as informações e os conceitos sobre o tema da gestão na contabilidade. Entretanto, contrariamente a outras obras do segmento, a obra de Iudícibus não se detém somente à apresentação de resumos de contabilidade financeira, princípios de contabilidade geralmente aceitos, preferindo entrar diretamente em contabilidade gerencial.

Nessa construção de raciocínio, o livro assume um entendimento básico do leitor acerca da contabilidade em geral. Aprofundado no assunto, o autor exprime suas ideias partindo do passo a passo para a compreensão do que é a contabilidade gerencial. Segundo ele, geralmente a primeira atitude do contador gerencial é "limpar" os relatórios financeiros e colocá-los numa forma mais conveniente para a administração. Um dos problemas que prejudicam o uso dos relatórios financeiros tradicionais para a gerência e para a própria análise financeira e de desempenho é constituído pela inflação.

Numa economia como a nossa, apesar dos inegáveis avanços da legislação brasileira no tocante à correção monetária, é inconcebível utilizar relatórios em bases históricas como ferramenta da Contabilidade Gerencial. Decisões sobre política de dividendos, reinvestimento, bem como comparação entre relatórios financeiros de vários anos são altamente comprometidas se não atentarmos para a depuração de tais relatórios de variável inflacionária, colocando-os todos em bases comparáveis.

A obra é dividida em três etapas: a primeira corresponde às noções preliminares sobre contabilidade gerencial, com suas características e peculiaridades; a segunda aborda o lucro empresarial e variações de preços; e a terceira trata-se de uma análise de balanços como instrumento da avaliação de desempenho.

A publicação é indicada para os graduandos de Ciências Contábeis, profissionais da contabilidade, empresários e demais interessados em entender com profundidade o tema da Contabilidade Gerencial. Sérgio de Iudícibus é doutor em Contabilidade pela Universidade de São Paulo (FEA/USP) e professor emérito do departamento de Contabilidade e Atuária da FEA/USP.

Contabilidade Gerencial; Sérgio de Iudícibus; Atlas; 336 páginas; R$ 156,00; disponível em versão digital