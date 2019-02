Empresa contábil gaúcha foca na internacionalização da marca

90

668122

2019-02-05 15:26:25

Roberta Mello

Criada em Porto Alegre, a Ankor Contabilidade anunciou mais uma etapa do seu processo de expansão para o mercado internacional. Com o objetivo de debater as inovações tecnológicas, a empresa promoveu um bate-papo no mês passado sobre novas tecnologias no setor contábil e anunciou um processo de expansão e a criação de um aplicativo de smartphone voltado aos clientes.

Além de contar com um escritório em Xangai, na China, como extensão do atendimento prestado no Brasil a clientes do país asiático, a organização também dá novo fôlego ao trabalho na América Latina, com o estabelecimento de parceria com a MM&A Latin Global Consulting Network.

As operações realizadas através de parcerias com empresas no Uruguai, Argentina, Bolívia, Colômbia, dentre outros países, deve contribuir para garantir maior capilaridade e acompanhar uma tendência global de expandir os serviços transpassando as fronteiras territoriais. O CEO da Ankor, Wilson Danta, lembra que o Brasil enfrenta um cenário econômico ainda duvidoso, que impacta muito na contabilidade. Por isso, é momento de "pensar como nos posicionamos e como vamos encarar e ajudar os clientes a encarar os desafios impostos", disse.

A empresa de contabilidade conta, ainda, com três linhas de assessoria contábil que buscam acompanhar as etapas da jornada empresarial desde a sua criação até o processo de globalização da marca, passando pelo serviço Business - de gestão do negócio. Membro da Endeavor Brasil e uma das organizações que oferecem suporte aos projetos do Hub One, centro de inovação da Universidade Feevale, a organização tem se voltado, cada vez mais, ao acompanhamento de startups e investido em tecnologia.

Uma solução lançada no mês passado pela Ankor e que entrará em operação ainda este mês é um aplicativo (app) que permite ao empresário controlar faturamento, analisar performance, controle de impostos, gerenciar documentos e outras utilidades através do celular. "O objetivo é dar autonomia aos empresários, sobretudo os pequenos, para que ele não tenha que ligar a todo momento ao contador para verificar se recebeu a documentação e se está tudo certo. O acompanhamento dos dados pode ser feito na hora. Além disso, o sistema deve facilitar o entendimento sobre tributos e contabilidade para as empresas estrangeiras que chegam ao Brasil", destaca o CEO da Ankor.