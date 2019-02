Tribunais de Contas buscam consensos na análise de informações

90

Em Roraima, o TCE-RR informou que as contas de 2017 ainda estão em análise. No Rio Grande do Norte, o tribunal recomendou a reprovação das contas de 2016, informação mais recente disponível no site da Corte - o órgão não respondeu aos questionamentos da reportagem. No Rio de Janeiro, as duas últimas recomendações foram pela rejeição. Antes da prisão dos conselheiros, os pareceres eram sempre pela aprovação das contas. Em Mato Grosso, o TCE-MT também deu parecer pela aprovação, apesar de os auditores haverem pontuado irregularidades "gravíssimas".

Em Minas Gerais, o TCE-MG deu parecer pela aprovação das contas em 2016. A análise do balanço de 2017 ainda não foi concluída, porque há um impasse no plenário entre os que querem aprovar as contas do ex-governador Fernando Pimentel e os que recomendam a rejeição. Houve pedido de vista, e o tribunal informou que aguarda a manifestação do conselheiro que fez a solicitação.

Em Goiás, a Corte recomendou a aprovação com ressalvas das contas de 2017, apesar de a área técnica ter apontado crime de responsabilidade do ex-governador Marconi Perillo por autorizar aumentos de despesas com base em receitas que não existiam. O relatório técnico também detectou violação dos mínimos constitucionais em saúde e educação. O TCE-GO informou à reportagem que "o parecer pela desaprovação ocorre em situações excepcionais, quando não fica demonstrado o esforço de ajuste fiscal ou, por exemplo, há indício de crime de responsabilidade fiscal" e que "não foram encontrados elementos suficientes" para recomendar a reprovação.

No Rio Grande do Sul, o TCE-RS recomendou a aprovação das contas nos últimos anos, apesar do déficit recorrente. O tribunal informou que a crise "não foi criada em uma ou duas gestões" e que as análises dos conselheiros "leva em consideração os esforços efetivos realizados pelo gestor, até porque responsabilizá-lo por circunstâncias que antecedem sua administração seria manifestamente injusto".

"É uma DR, do ponto de vista técnico", diz a subsecretária de Contabilidade Pública do Tesouro Nacional, Gildenora Milhomem. Ela ressalta que a adoção das medidas terá de partir dos próprios estados, até por uma questão de autonomia federativa. O procurador junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) Júlio Marcelo de Oliveira elogiou a iniciativa, mas questionou: "Ainda têm 12 tribunais que estão fazendo o quê? Por que não aderiram ainda?".

O Tesouro já vinha expondo desde 2016 a real situação das contas estaduais ao recalcular os gastos com pessoal segundo as normas da LRF. No ano passado, o órgão assinou um acordo de cooperação com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) para discutir a adoção de critério único na contabilidade pública. Segundo a Atricon, 19 TCEs e dois Tribunais de Contas municipais aderiram ao acordo e indicaram representantes para participar das discussões.

Hoje, os Tribunais de Contas mantêm interpretações distintas da LRF. Isso acaba permitindo que governadores descontem do limite os gastos com inativos, terceirizados e pagamento de Imposto de Renda. Com isso, criava-se espaço para novas contratações e aumentos salariais. Isso acabou criando um paradoxo: estados que, no papel, cumpriam os limites de despesas com pessoal começaram a atrasar salários e pedir ajuda à União.

O mais provável é que a solução envolva uma transição para que os governadores consigam se ajustar novamente aos limites, com a exigência de contrapartidas. Esse período seria maior que o previsto atualmente na lei, que é de oito meses para eliminar o excesso de gasto com pessoal. Esse tempo é considerado impraticável em casos como o de Minas Gerais, onde o gasto com pessoal já chega a 80% da Receita Corrente Líquida (RCL) - o limite é 60%.

Representantes do Tesouro Nacional e de 21 dos 33 Tribunais de Contas vão se reunir em Brasília entre hoje e amanhã para iniciar as discussões sobre como harmonizar os procedimentos de fiscalização e os critérios de contabilidade dos estados e municípios. Foram formados oito grupos técnicos para debater os temas, e um deles é justamente sobre a harmonização de conceitos fiscais.

Após avalizarem contas de estados que agora decretam calamidade financeira, os Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) iniciaram uma negociação para buscar uma maior harmonia de entendimentos entre as instâncias estaduais e federais sobre a situação fiscal dos governos regionais. A ideia é unificar as interpretações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), já que os critérios adotados pelos TCEs flexibilizaram, de alguma forma, os limites de gastos com pessoal e permitiram contratações e aumentos salariais que colocaram as contas desses estados na rota de um colapso.

No RS, interesse é buscar interpretação que não prejudique repasse de verbas a municípios

Cezar Miola atua como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado TCE RS/DIVULGAÇÃO/JC

Dentro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), as discussões em torno dos diferentes entendimentos sobre a situação fiscal gaúcha vem ocorrendo há no mínimo dois anos. Em 2018, o governo do Estado decidiu realizar consulta ao TCE a fim de tentar compreender o porquê das discrepâncias entre os tribunais.

Na época, o TCE-RS manteve seu entendimento de que as contas estaduais estavam corretas. Porém, de acordo com o conselheiro do TCE-RS, Cezar Miola, "é preciso lembrar que, quando da consulta feita pelo ex-governador (José Ivo) Sartori ao Tribunal de Contas, já havíamos assinalado que o TCE não impediria que o Estado publicasse os demonstrativos previstos pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) de acordo com o entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Essa publicação seria, posteriormente, objeto de exame da Corte de Contas, o que não acarretaria obstáculo para a aprovação do Plano de Recuperação Fiscal".

De acordo com informações do TCE-RS, se for mantida apenas a interpretação do Tesouro Nacional sobre a LRF, a situação do Estado tende a ficar mais grave. Se o Rio Grande do Sul aplicasse os critérios do Tesouro atualmente, todos os poderes (incluindo o Legislativo e o Judiciário) teriam de fazer ajuste, incluindo demissão.

Além disso, a situação de muitos municípios se complicaria com a possibilidade de que um número considerável perdesse o direito a obter repasses de verbas. Daí a necessidade de encontrar um meio termo entre as diferentes interpretações da LRF.

O TCE-RS já mantém dentro de sua estrutura um Grupo de Trabalho para definir melhor os critérios adotados em âmbito estadual com base na LRF. O resultado dos estudos e encontros desse grupo deve sair em maio.

As reflexões já realizadas por este GT devem ser levadas às reuniões dos tribunais de contas de todo o Brasil. "Isso, entretanto, não seria necessário se o Conselho de Gestão Fiscal, previsto pela LRF em seu art. 67, fosse uma realidade. Infelizmente, em que pese a existência de projetos de lei propondo sua criação, nunca se levou o tema à votação no Congresso. Se houvesse esse Conselho, uma de suas atribuições seria a de harmonizar os entendimentos entre os entes da Federação, ressalta Miola.