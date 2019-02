90

A Karlinski Treinamentos Empresariais promove, no dia 13 de fevereiro, o curso Novo Regulamento Imposto de Renda - Contabilização de provisões de incerteza judiciais e nova exclusão, no Largo Visconde de Cairu, 17, em Porto Alegre. Previsto para iniciar às 8h30min e encerrar às 17h30min, o curso é destinado para contadores, analistas e auxiliares da área contábil, área fiscal, jurídica e administrativa de empresas.

O objetivo da aula é apresentar a nova regulamentação do Imposto de Renda das pessoas jurídicas a partir de 2019, com suas inovações, exclusões e alinhamentos das novas regras contábeis; nova ITG em 2019 trará a necessidade de registro contábil das incertezas de discussões tributárias no judiciário e perante o Carf e suas repercussões no balanço das empresas.

As alterações do novo manual da EFD Contribuições também estão em pauta, assim como a possibilidade de usar a exclusão do ICMS na Base de Cálculo do Pis/Pasep e da Cofins.

Mais informações pelo telefone (51) 3062-4580.