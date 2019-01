Programas de integridade abrem novos mercados para micro e pequenas empresas

90

Roberta Mello, com agências

Interessados em expandir mercado para negociar com grandes empresas e com os governos (federal, estaduais e municipais), os pequenos negócios estão atentos sobre adoção de ações de integridade e ética para ampliar vendas, além de contribuir com a imagem da empresa perante clientes e sociedade.

Uma pesquisa do Sebrae revela que 36% das micro e pequenas empresas (MPEs) brasileiras já vendem para grandes corporações, e esse contingente pode dobrar com outros pequenos negócios (36%) que ainda não vendem, mas gostariam de começar a negociar com esse mercado. Quanto às vendas governamentais, o mesmo estudo apontou que 24% das MPEs já vendem para União, estados e municípios, e 35% ainda não negociam, mas desejam começar a fazê-lo.

Nesse contexto, os donos de pequenos negócios têm observado que a adoção de programas de ética e integridade, também chamados de compliance, está deixando de ser uma simples questão de construção da imagem da empresa para se tornar uma pré-condição para conquista desses mercados.

Cada vez mais, o mercado (governos estaduais e grandes empresas privadas) está impondo aos pequenos negócios a adoção de programas de integridade como requisito para fechar contratos, como é o caso dos governos do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal, que já contam com legislação nesse sentido.

Na mesma linha, dentro de uma lógica de responsabilidade solidária, as grandes empresas também começam a demandar, em maior ou menor grau, a adesão dos seus fornecedores a programas de integridade, definindo em contrato o compromisso com o código de conduta do contratante e postura anticorrupção.

Segundo a pesquisa, realizada com 2 mil microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), o combate à corrupção e a implementação de um programa de conduta (Programa de Integridade - PI) para reger as relações da empresa com clientes e fornecedores (públicos e privados) são questões que estão cada vez mais presentes na agenda dos donos de pequenos negócios no Brasil.

O estudo mostra que quase 80% dos empreendedores gostariam de ter sua empresa reconhecida por contar com um programa dessa natureza, e a maioria dos empresários (70%) que ainda não têm iniciativas internas com esse propósito considera importante adotar essa política.

Embora o nível de conhecimento das MPEs sobre o tema da "integridade" ainda seja baixo (cerca de dois terços dos empresários não sabiam que os planos são cada vez mais demandados por grandes empresas e pelo governo), os donos de pequenos negócios - ao tomarem conhecimento do assunto - atribuem uma nota elevada à importância de aderir a essa prática. A nota média dada pelas MPEs à importância de incorporar uma política de compliance é 8,2 (em uma escala de 0 a 10). Ainda conforme o levantamento, 34% das MPEs ouvidas não sabiam que atos de corrupção de funcionários podem levar a empresa a responder judicialmente pelos mesmos.

O grau de implantação de programa de integridade entre as micro e pequenas ainda é bastante baixo. Apenas 15% das MPEs afirmam possuir um programa bem estruturado em sua organização. A nota média que as MPEs atribuem a si em termos de conhecimento sobre PI (em uma escala de 0 a 10) é 4,1.

Contudo, é avaliado como relativamente bom o ponto de partida para uma maior disseminação dos PI nesse nicho empresarial: 22% das MPEs afirmam possuir declaração pública (na internet ou em local visível) sobre seus valores e compromissos, 33% disseram possuir um código de ética formal (documento escrito), 46% que realizam treinamento de pessoal sobre comportamento/conduta esperados e 69% possuem controles internos formais sobre as operações da empresa.

Além disso, elas reconhecem a importância do tema "integridade" e estão interessadas em implantar o seu próprio programa. Prova disso é que, enquanto a nota que elas dão a si mesmas sobre o seu conhecimento em torno do assunto é bastante aquém do esperado. Mais de dois terços delas gostariam de ter sua empresa reconhecida por contar com um programa de integridade (77%).

Entre os donos de pequenos negócios, os mais jovens (com até 34 anos) são os que demonstram maior interesse em expandir suas vendas para grandes empresas e para o governo. Ao mesmo tempo, esse grupo de empreendedores são os que demonstram maior interesse em implantar Programas de Integridade em seus negócios.