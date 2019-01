Plano de contas contábil

90

666623

2019-01-30 01:00:00

O plano de contas é visto como um guia que norteia o trabalho da contabilidade. Seguindo essa lógica, para que se tenha um bom plano, é imprescindível que haja um bom planejamento, que vai encaminhar e direcionar o projeto para o sucesso desejado. Embora resumida, essa definição expressa a importância dessa ferramenta. O que não se pode perder de vista é que os relatórios contábeis, inclusive gerenciais, têm a sua origem no plano de contas. De fato, um plano de contas bem feito significa contábeis e relatórios gerenciais confiáveis.

O livro "Plano De Contas: Uma Abordagem Prática", escrito por Cleônimo Dos Santos, demonstra os princípios e particularidades na construção e na execução dessa ferramenta. Deste modo, para que a contabilidade possa acompanhar as diversas alterações promovidas na legislação e, portanto, se revestir de uma ferramenta para a tomada de decisão, faz-se necessário que o plano de contas esteja atualizado.

Relacionando com as mudanças no mundo contábil, que marcaram os últimos anos, o livro percorre os caminhos da internacionalização da contabilidade, reforçando a importância de se atentar a determinados padrões. Além disso, Santos explora o fato de que, independentemente do seu porte, todas as empresas devem estar adaptadas às novas regras internacionais.

Através das suas 286 páginas, o livro apresenta modelos de plano de contas para empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviço, microempresa e empresas de pequeno porte, construção civil e entidades do terceiro setor. Ainda, a obra conta com comentários sobre o plano de contas referencial no âmbito do Sped contábil e alinhamento com as novas normas contábeis.

A publicação é destinada à atualização de auditores, contadores e demais profissionais da área contábil, além de profissionais de outras áreas que processam documentação contábil. Ainda, o livro serve como recomendação de texto complementar para as disciplinas dos cursos de contabilidade e administração.

Plano De Contas: Uma Abordagem Prática; Cleônimo Dos Santos; Editora Freitas Bastos; 286 páginas; R$ 96,00