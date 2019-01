Estados não admitem problemas na área fiscal

90

663020

2019-01-02 00:54:29

"A taxa é zero o juro é alto vamos conversar. Ressarcimento pagamento vamos negociar. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva, você não lembra mais." A música "Dívida", da banda gaúcha Ultramen, resume bem a situação de muitos estados brasileiros.

Com risco de serem punidos, nenhum dos 11 governadores admitiu o problema de falta de recursos para honrar todos os compromissos financeiros do seu mandato, como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Maranhão não negaram. São Paulo, Goiás, Pernambuco haviam afirmado que deixariam recursos em caixa no dia 31 de dezembro. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Sergipe e Rio Grande do Norte não responderam o pedido de informações da reportagem.

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN) confirmou que há "consistentes evidências" de que o estado encerrará o ano com insuficiência de caixa e um volume "significativo" de despesas deixadas para os anos seguintes, os chamados "restos a pagar".

No Rio Grande do Sul do então governador José Ivo Sartori (MDB), a Secretaria de Fazenda reconheceu os passivos, mas afirmou que "todo o esforço é no sentido de atender ao máximo os compromissos" e deixar para o governo de Eduardo Leite uma herança muito melhor do que aquela recebida em 2015. O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) não respondeu.

O Executivo gaúcho fechou o ano de 2018 sem garantir um consenso para a execução do Regime de Recuperação Fiscal. O socorro federal previa a suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União por três anos, prorrogáveis por mais três, representando um alívio financeiro de R$ 11,3 bilhões para o Rio Grande do Sul até 2020. Sem a adesão ao RRF, o Estado acumula um déficit orçamentário superior a R$ 20 bilhões, valor superior à folha dos servidores do Poder Executivo de um ano inteiro, segundo informações do governo gaúcho.

Único a conseguir a aderir ao programa de socorro federal, o estado do Rio de Janeiro deve fechar 2018 com um rombo bilionário em seu caixa. A proteção do Regime de Recuperação Fiscal não vale para o caso de um governador em fim de mandato deixar obrigações para seu sucessor sem o respectivo dinheiro para bancá-las.

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MDB), está preso preventivamente em desdobramento da Operação Lava Jato. O vice-governador, Francisco Dornelles (PP), assumiu interinamente. Em nota, a Secretaria de Fazenda do Rio não admite nem nega o risco de descumprir a regra da LRF que exige recursos em caixa em fim de mandato para honrar todas as obrigações.

Apenas cita as dificuldades financeiras do estado fluminense e afirma que "vem cumprindo uma série de medidas de aumento de receita e de redução de despesa com o objetivo de reverter o forte desequilíbrio financeiro registrado nos últimos anos". O órgão diz também que pagará ainda este ano o 13º salário.

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) informou que determinou em maio deste ano que o governo fluminense fizesse um planejamento com metas de receitas e despesas ao longo do ano para assegurar o equilíbrio fiscal exigido na LRF "de forma a não prejudicar as gestões posteriores".

Em São Paulo, comandado por Márcio França (PSB), a Secretaria de Fazenda afirma que "as projeções apontadas pela reportagem estão equivocadas, não correspondem à realidade e produzem valores grosseiramente desacertados" e assegura que a atual gestão deixará dinheiro em caixa.

O TCE-SP informou que o caixa paulista estava abastecido com R$ 25,5 bilhões no fim do 4º bimestre, período analisado pela reportagem, mas reconheceu que o dado é da disponibilidade bruta - sem descontar as obrigações que o estado terá com despesas deixadas para os próximos exercícios (os chamados restos a pagar).

Em Pernambuco, onde Paulo Câmara (PSB) se reelegeu por mais quatro anos, a Secretaria de Fazenda afirma que o governo vai cumprir a LRF. O TCE de Pernambuco não respondeu.

O governador de Goiás, José Eliton (PSDB), informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que jamais apresentou ao Tesouro dados sobre o seu fluxo de caixa. Segundo o governo goiano, o resultado fiscal deste ano será devidamente divulgado, quando ficará demonstrado que o estado cumpriu rigorosamente com o que determina a LRF.

O governo do Maranhão sob o comando de Flávio Dino (PCdoB) afirmou que os números ainda se encontram em análise e disse que o estado está fazendo todo o esforço necessário para o devido cumprimento da LRF.