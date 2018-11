Grupo Maciel torna-semembro da Russell Bedford International

Roberta Mello

A empresa de auditoria com matriz em Porto Alegre Grupo Maciel passa a integrar a Russell Bedford International neste mês. Agora, inicia-se o processo de implementação das mesmas metodologias e plataformas tecnológicas da firma de auditoria e consultoria inglesa, e a adoção de nova identidade visual. A companhia brasileira passará a se chamar Maciel Russell Bedford e pretende, ainda, começar, no ano que vem, a abrir espaço para a filiação de firmas já consolidadas em estados em que ainda não está em operação.

"As firmas de auditoria que já operam nos estados sabem a realidade daqueles locais e conhecem os clientes. Através do esquema de franquias - que, no ramo da auditoria, chamamos de filiação -, conseguir crescer mantendo o serviço personalizado, ainda importante para nós, e oferecer modelos de execução modernos", explica o CEO do Grupo Maciel Roger Maciel.

A mudança também irá contribuir para a atração de novos clientes e fortalecimento no mercado brasileiro. "No nosso segmento, temos uma forte competição, principalmente com as Big Four, e enfrentamos a dificuldade do custo de execução de sistemas. As grandes firmas conseguem arcar com esses custos. As menores, não", comenta Maciel, salientando que a empresa irá implantar os sistemas e as tecnologias da companhia internacional.

A Russell Bedford é ranqueada como uma das 20 maiores em seu segmento e conta com 290 escritórios em mais de 100 países na Europa, nas Américas, no Oriente Médio, na África e na Ásia. O Grupo Maciel, por sua vez, tem sua sede em Porto Alegre e está presente também em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba.

A espécie de "selo de qualidade" conferida pela filiação a uma organização respeitada mundialmente deve possibilitar que a companhia alcance mais clientes do setor privado - nicho importante de ser alcançado nos próximos anos. "Com a nova visão de governo que deve assumir o poder em 2019, inclusive com uma secretaria de privatizações, pretendemos ampliar a prospecção com a iniciativa privada", ressalta Maciel. As empresas privadas ainda optam por contratar as empresas de auditoria que integram o grupo chamado de Big Four - as quatro maiores do segmento.

A agora Maciel Russell Bedford encerra 2018 com crescimento em torno de 35% e pretende manter o ritmo no ano que vem. A expectativa, a longo prazo, é que a marca esteja presente em todas as capitais do Brasil dentro de cinco anos. "Nossa empresa sobe um patamar ao se filiar a uma rede multinacional de firmas de contabilidade e, por possuir suporte internacional, torna-se uma opção viável às multinacionais do setor", comenta o CEO da empresa.