As empresas de pequeno e médio porte representam 99% das atuantes de forma legal e regular no Brasil. As micro e pequenas empresas (MPEs) são responsáveis por 52% dos empregos com carteira assinada no setor privado, com 16,1 milhões. Corroborando com essas estatísticas, o livro Sped nas pequenas empresas visa instrumentalizar os empresários às novidades do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

O Sped consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações fiscais. Como um marco de revolução no pensamento contábil, o sistema transmite pelo contribuinte às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo a validade jurídica na sua forma digital.

Antônio Sérgio de Oliveira, com sua larga experiência, acerta quando propõe ao pequeno empresário tratar sua empresa como se ela fosse de grande porte, uma vez que a Receita Federal, ao modernizar o sistema tributário por meio do Sped, democratizou seu relacionamento com a totalidade do ambiente empresarial. Ainda que o espírito dos pequenos e médios empresários seja alimentado em grande parte pela sua intuição, estar bem informado e instruído se torna uma necessidade diante da moderna aparelhagem tecnológica da Receita Federal.

Repleto de informações e dicas sobre os meandros do Sped, o livro oferece uma excelente oportunidade às pequenas empresas para entender o funcionamento do sistema. Nesse sentido, o livro de Oliveira contribui para uma melhor gestão contábil e administrativa nesse segmento.

Contador, administrador de empresas e pós-graduado em gestão pública, Antônio Sérgio de Oliveira é membro da equipe de palestrantes do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo (CRCSP). A obra é indicada para quem busca entender melhor sobre o funcionamento do Sped, a sua importância para o exercício contábil, bem como àqueles que procuram aperfeiçoar o funcionamento dentro da suas empresas.

Sped nas pequenas empresas; Antônio Sérgio de Oliveira; Trevisan Editora; 167 páginas; R$ 52,00; disponível em versão digital