O planejamento estratégico dentro de um empresa deixou de ser restrito apenas ao alto escalão das organizações. Hoje, as grandes corporações têm ciência de que o planejamento estratégico é parte de todos os seus níveis hierárquicos. O livro "Planejamento estratégico na prática" analisa essas novas tendência e demonstra a importância dos empregados estarem alinhados com o projeto para atingir os objetivos da organização.

Escrito pelos professores da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), Adalberto Fischmann e Martinho Almeida trazem um capítulo específico para a avaliação do ambiente no planejamento estratégico. Nesta nova edição, os autores apresentam também o modelo das "Cinco forças competitivas de Porter", o "Balanced scorecard", a discussão da relação entre a missão do negócio e a vocação do proprietário, além de trazer particularidades do planejamento estratégico para diferentes tipos de organização, inclusive para as microempresas, ONGs e negócios sociais.

Dividido em 13 capítulos, a obra trata dos conceitos e da necessidade do planejamento para a vida de uma companhia. Ainda, os autores abordam as etapas necessárias para construir esse pensamento, passando pela formulação, implementação e acompanhamento. Separado entre teoria e prática, a publicação também pontua sobre questões como avaliação do ambiente, aspectos internos, direcionamento estratégico, gestão e administração, bem como particularidades de empresas já utilizam esses conceitos.

Devido ao paralelo construído entre teoria e prática, a obra é indicada para os estudantes de Administração, Contabilidade e Economia, bem como profissionais envolvidos em planejamento e implementação de estratégia empresarial. Por essas características, a publicação serve como livro-texto para as disciplinas de Planejamento Estratégico, Planejamento Empresarial e Estratégia de Empresas, ou como um conteúdo extracurricular para os que buscam se aperfeiçoar no assunto.

Planejamento Estratégico na Prática; Adalberto A. Fischmann e Martinho Isnard Ribeirode Almeida; Atlas; 168 páginas; R$ 79,90; disponível em versão digital