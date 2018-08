Formalização ainda é dificuldade para empregados domésticos

Roberta Mello

Três anos depois da regulamentação dos direitos dos trabalhadores domésticos através da Lei Complementar (LC) nº 150/2015 e, consequentemente, da obrigatoriedade de recolhimento do FGTS e cumprimento de direitos básicos, esse tipo de prestação de serviço através da informalidade ainda cresce no Brasil. Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do IBGE, divulgada na semana passada, o número de trabalhadores domésticos aumentou no segundo trimestre deste ano em relação a 2017, porém a maioria continua sem carteira assinada.

No Brasil, apenas em torno de 30% da categoria conta com vínculo empregatício formal. Além disso, esses trabalhadores têm o pior rendimento médio, conforme o estudo. O salário apresentou queda de 2% na comparação com o primeiro trimestre de 2018 - para R$ 873,00. A principal justificativa é que, apesar de toda a tentativa de inclusão social e econômica dessa parcela expressiva da população nos últimos anos, quando o desemprego atinge altos índices, como os que enfrentamos hoje, o emprego doméstico sem carteira assinada representa uma saída e forma de sobreviver.

Mesmo sendo umas profissões mais antigas do País, o trabalho doméstico só atingiu patamar equivalente ao das demais categorias de trabalhadores há apenas cinco anos, em abril de 2013, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 72, também chamada de PEC das Domésticas. Esse dispositivo, regulamentado pela LC 150, estendeu aos trabalhadores domésticos direitos como jornada semanal de 44 horas, FGTS, multa por dispensa sem justa causa, adicional por trabalho noturno, salário-família, entre outros.

Na aprovação da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) de 1943, os trabalhadores domésticos ficaram de fora. Foram quase 30 anos até que, no final de 1972, fosse aprovada uma lei para essa categoria, mas sem as mesmas garantias. Depois, veio a Constituição de 1988, e os trabalhadores domésticos também foram excluídos. Somente a Emenda Constitucional nº 72, que ainda levou dois anos para ser regulamentada, significou uma reparação histórica.

Atualmente, o segmento profissional tem garantidos quase todos os direitos de um trabalhador de uma empresa, com exceção do abono do PIS. Entre os trabalhadores que se enquadram na categoria estão acompanhante de idosos, babá, caseiro, cozinheiro, empregado doméstico, faxineiro, jardineiro, mordomo, motorista, vigia, governanta, passadeira e arrumadeira, entre outros.

Os dados completos desses trabalhadores devem ser inseridos no ambiente do eSocial Doméstico desde outubro de 2015. O módulo de acesso ao empregador doméstico foi o primeiro disponibilizado dentro do sistema - antes mesmo das empresas de grande porte.

No início, recorda o contador e vice-presidente de Relações Institucionais do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), Celso Luft, era comum ouvir dos clientes reclamações devido à demora para acessar o sistema. Porém, a obrigatoriedade do preenchimento representou importantes avanços na relação entre patrões e empregados.

"Os empregadores, muitas vezes, não sabiam sequer o endereço dos contratados, ou não cumprissem o mínimo de tempo de descanso. Havia casos de empregados que chegavam às 7h e paravam de trabalhar só às 22h, e ficavam todo esse tempo à disposição. Isso é inadmissível", complementa Luft.

A formalização tornou a relação mais segura, inclusive para o empregador. O sistema realiza os cálculos dos tributos e emite uma guia única de pagamento - o Documento de Arrecadação do eSocial (DAE). Em vez de emitir um recibo simples assinado pelo empregado doméstico - o que, muitas vezes nem chegava a ser feito - e pagar o INSS através do carnê chamado "laranjinha", o empregador e o empregado assinam as duas vias do DAE, e ambos sabem que estão agindo corretamente.

O cadastramento deve ser feito em duas etapas. A primeira, com os dados do empregador. Depois é o momento de completar as informações dos funcionários. "Isso tudo leva menos de duas horas para ser feito. Após, todos os meses, o empregador entra no sistema, atualiza algum dado se for necessário, confere os cálculos, e pronto. É só emitir a guia", sintetiza Luft.

Além de todos esses benefícios, o empregador também pode economizar ao deduzir parte da contribuição previdenciária patronal da sua declaração do Imposto de Renda.