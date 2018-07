Instrumentos Financeiros com IFRS 9/CPC 48

Buscando uma maior transparência e uma modernização do setor, e acompanhando as tendências do exterior, a promulgação da Lei nº 11.638/2007 transformou o modelo no qual se conduzia os princípios da contabilidade. Atendendo ao padrão do International Financial Reporting Standards (IFRS), conjunto de normas contábeis ao redor do mundo, o Brasil modificou as estruturas da contabilidade no País.

Desde então, os contadores e usuários de informação financeira têm sido desafiados a compreender melhor os diferentes modelos de negócios em que estão inseridas as organizações, a fim de que possam aplicar - de maneira satisfatória - os princípios contidos em cada pronunciamento.

Pensado para servir de instrumento de atualização para os contadores, o livro Contabilidade de Instrumentos Financeiros aborda o IFRS 9/CPC 48, válido desde 1 de janeiro de 2018, e é voltado ao tratamento contábil de instrumentos financeiros, trazendo também novos conceitos para a temática, como o reconhecimento da perda de crédito esperada.

Dentro de suas 264 páginas, os autores procuram atualizar sobre as mudanças, bem como apresentar um cenário mais claro sobre os conceitos que foram alterados após a promulgação da lei. Essa norma é, sobremaneira, um dos maiores desafios contábeis da atualidade, especialmente, em um momento em que o Banco Central do Brasil passa a incorporar alguns de seus conceitos para as instituições financeiras, e a CVM e o CFC requerem sua aplicação para as empresas não financeiras.

Escrito por Fernando Caio Galdi, pós-doutor em Contabilidade pela University of Arkansas e doutor e bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo (USP); Eric Barreto, doutor, mestre e bacharel em Ciências Contábeis pela USP; Eduardo Flores, doutor em Contabilidade pela USP e membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Contabilidade de Instrumentos Financeiros; Fernando Caio Galdi, Eric Barreto e Eduardo Flores; Editora Atlas; 264 páginas; R$ 120,00; disponível em versão digital