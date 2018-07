Operação Invoice apura fraude no ICMS em Brasília

Policiais civis do Distrito Federal prenderam, na semana passada, em caráter preventivo, nove pessoas acusadas de sonegação tributária e lavagem de dinheiro. A estimativa dos investigadores responsáveis pela Operação Invoice (do inglês, nota fiscal) é que os prejuízos aos cofres públicos cheguem a pelo menos R$ 12 milhões.

Entre os presos preventivamente estão donos de supermercados do Distrito Federal e funcionários suspeitos de participação no esquema criminoso. Segundo o delegado Rafael Catunda, da Divisão de Crimes Contra a Ordem Tributária, o esquema funcionava, em regra, fraudando o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Ainda de acordo com o delegado, o principal alvo da investigação até o momento é a IASS Distribuidora e Logística. Segundo Catunda, a empresa foi criada em 2016, para fraudar o pagamento do ICMS, favorecendo donos de supermercados e de distribuidoras de alimentos e burlando a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.

"Os principais beneficiários eram duas redes de supermercados, a Super Veneza e a Supercei. A IASS funcionava como uma sucursal desses mercados, fraudando o ICMS", acrescentou o delegado.