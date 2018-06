Aplicando auditoria

Objetivando fornecer visões técnicas e práticas sobre auditoria contábil, o livro Auditoria - Conceitos e Aplicações, escrito por William Attie, aborda questões pontuais sobre os campos de atuação e de aprendizado em auditoria. A seção teórica e conceitual da obra, limita-se à cobertura dos principais conhecimentos indispensáveis para a execução dos trabalhos de auditoria. Já a parte operacional é cuidadosamente exposta e abrange as principais áreas das demonstrações contábeis, além dos cuidados que devem ser observados na auditoria de cada uma delas.

Uma vez que a obra expõe os mecanismos práticos utilizados pelos auditores, desenvolve-se um exemplo completo, com peças interconsistentes, de um trabalho de auditoria. O exemplo cobre desde o desenho dos papéis de trabalho, todas as informações que neles são expostas, até a emissão do relatório final de auditoria. O livro é indicado para auditores e estudantes de Ciências Contábeis, devido a didática e dos elementos gráficos que facilitam o entendimento.

O subtítulo conceitos e aplicações corresponde rigorosamente ao seu conteúdo, que, em síntese, abrange: os princípios e práticas usuais de contabilidade e de auditoria; as normas usuais de auditoria consoantes ao determinado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC); parecer de auditoria; controle interno, sua análise e formas de avaliá-lo; papéis de trabalho e procedimentos de auditoria; normas para auditoria dos principais grupos de contas das demonstrações contábeis; encerramento do trabalho, de todos os papéis de trabalho e a forma como resolver os assuntos encontrados no decorrer de sua realização.

Além disso, a auditoria que é explicada nesta obra obedece à nomenclatura e às exigências da Lei nº 6.404/76, bem como aos requisitos da legislação vigente no País. O livro também está atualizado pela Lei nº 11.638/07 e pelas atuais e muitas alterações promovidas pelas resoluções do CFC para permitir o enquadramento internacional da metodologia contábil e de auditoria.

Auditoria - Conceitos e Aplicações; William Attie; Editora Atlas; 776 páginas; R$ 176,00; disponível em versão digital