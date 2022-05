Instituto Vida Solidária auxilia comunidade

Fundado em 2005 com a missão de ser o braço social da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), o Instituto Vida Solidária (IVS) promove atividades de assistência social, atendimento a saúde e capacitação profissional para crianças e adolescentes, de 06 a 14 anos, da Vila São Pedro Em colaboração com a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) e a Funcriança, eles desenvolvem no turno inverso da escola atividades de reforço escolar, incentivo à leitura, oficinas de arte e esporte, além de contarem com uma sala de informática.

Dentro da sede, na avenida Ipiranga, ao lado da Amrigs, o Instituto também oferece atendimento médico, permitindo que os moradores tenham um centro de saúde dentro do bairro. São feitas cerca de 120 consultas por mês, e no caso de precisar de exames ou recursos complementares, eles encaminham para a UBS Bananeiras no qual tem uma parceria. "Eu digo que esse local conquistou a confiança da comunidade ao longo desses anos, a comunidade recorre ali a qualquer tipo de situação. Às vezes é uma questão de saúde propriamente dita, mas para outras situações também recorrem ao IVS em busca de auxílio", celebra Dilma Tessari, diretora do IVS.

Na parte esportiva, os alunos têm a oportunidade de praticar jiu-jitsu. Segundo Dilma, é a atividade com maior participação e aceitação das crianças. "Elas participam e aprendem dessa forma também o limite, como é que elas têm que interagir com outra pessoa. Eu acho que é uma experiência muito rica para essas crianças o jeito como é ministrado esse esporte lá dentro do IVS", comenta. No caso do futebol, as partidas ocorrem na área da Amrigs. Aliás, o Vida Solidária é uma entidade âncora da Rede Parceria Social coordenada pela Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social, do Governo do Estado, que promove a gestão dos recursos disponibilizados pela Lei da Solidariedade a partir do trabalho em rede, integrando governo, empresas e o Terceiro Setor.

Durante cinco semanas, moradores da comunidade terão a oportunidade de participar das aulas da segunda edição do curso de panificação. Na primeira edição, trinta alunos, entre adultos e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social participaram das aulas ministradas pelo Instituto Gourmet. A realização do curso foi possível por meio de convênio com a Vara de Execução Penal e Medidas Alternativas (VEPMA). A iniciativa tem como objetivo desenvolver, junto às famílias da comunidade São Pedro, habilidades para que possam atuar tanto em um emprego formal como empreendedores.

O IVS também tem um programa chamado Futurando que inclui os ex-alunos do instituto e pessoas da comunidade que também queiram se qualificar para o mercado de trabalho. No programa, eles trabalham postura, currículo e outros elementos necessários para uma entrevista de emprego. A entidade ainda conta com o apoio do Senac que auxilia no ingresso em empresas. "A gente considera muito importante que essas pessoas que são vulneráveis possam ter essa oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho dessa forma", comenta Dilma.