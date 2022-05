Elevação nos custos e escassez de matéria-prima são entraves para o mercado de bicicletas

Entretanto, questões como o desabastecimento do mercado, falta de peças e um salto também no dólar e no preço dos fretes de importação, fizeram com que o período fosse marcado por uma intensa demanda reprimida, com demora na entrega e falta principalmente das chamadas "bicicletas de entrada", de preço entre R$ 800 e R$ 2 mil, destinadas principalmente a novos ciclistas. Assim, lojistas e fabricantes acreditam que poderiam ter vendido muito mais.

O momento atual é considerado de estabilização. A partir do fim de 2021, o abastecimento foi se normalizando. No caso da Maiss Bike Store, a estratégia foi de fazer compras maiores para segurar os aumentos do horizonte e estocar unidades para escoar no resto do ano.

"Foi o melhor período de venda de bicicletas nos últimos 20 anos, e isso foi sentido por todo mundo", constata Pablo Weiss, dono da Maiss Bike Store, de Porto Alegre, ao lado do sócio Eduardo Macedo. A loja registrou o "boom" principalmente a partir dos meses de junho e julho de 2020, período justamente de baixa sazonal na venda de bikes, por causa do inverno. A alta procura provocou até mudanças na loja, fundada em 2017. Do endereço inicial da dupla, uma pequena loja na Cidade Baixa, o comércio se mudou para um amplo galpão no bairro Santa Cecília, na movimentada Silva Só. A operação inicial continuou com outro nome e a incluiu a entrada de um novo sócio, o que marcou a expansão dos negócios de Macedo e Weiss.

Porém, as medidas de isolamento que passaram a vigorar a partir de março de 2020 ajudaram, de certo modo, a aumentar o interesse pelas bikes. Os riscos envolvidos tanto na prática de esportes coletivos, como futebol, o uso do transporte público, o fechamento das academias e de cinemas, teatros e shoppings, tornaram a bicicleta um atrativo para todas as possibilidades: ela proporcionou atividade física, transporte e lazer de uma maneira individualizada e, portanto, mais segura.

O Brasil já é um dos maiores produtores mundiais de bicicletas, atrás somente de países asiáticos como China e Taiwan: levando em conta dados do IBGE de 2005 a 2019, a média de fabricação anual foi de 3,7 milhões de unidades. No caso de vendas internas (que incluem também unidades importadas), o Brasil comercializou, nos anos de 2018 e 2019, cerca de 4,5 milhões de unidades, segundo a Aliança Bike, que reúne empresas do setor de bicicletas em todo o País.

Setor sentiu apagão de matéria-primeira e elevação dos custos

Atuando tanto no varejo, quanto no atacado e na indústria, o empresário Tiago Lumertz dos Santos confirma o apagão vivido inclusive na falta de matéria-prima para a fabricação de quadros, com a subsequente alta nos preços. No pico de produção, a Camp Trail, localizada em Taquara, no Vale do Paranhana, fabricava 120 quadros de bicicleta por dia. "A gente pagava cerca de R$ 4 reais no quilo do ferro, e passou a pagar R$ 12,00, R$ 14,00. E, mesmo assim, havia demanda", salienta.

A Camp Trail passou a ter problemas também na aquisição de peças para sua linha de montagem. "Um de nossos fornecedores, de Santa Catarina, que estava trabalhando em três turnos, começou a demorar para mandar pedal e selim. Eles e outros fornecedores levavam entre quatro a seis meses para enviar material", lamenta. A solução que Santos encontrou foi fazer de tudo para garantir estoques, não importa o preço. "Quem tinha para vender, colocava o preço para cima. Muitos se recusavam a pagar, mas eu comprava igual. Era melhor ter caro, do que não ter nada", admite o empresário.

Foi inevitável repassar esse aumento ao preço das bicicletas. Atualmente, os modelos da Camp Trail custam 50% a mais. Uma das bicicletas mais vendidas da marca, com visual "retrô" e voltada a passeio e transporte, com mecânica simples, agora sai para o consumidor final por cerca de R$ 1.000,00.

A alta de vendas gerou investimentos. Além de melhorias no parque industrial da Camp Trail, em Taquara, Santos salientou ainda a ampliação do Centro de Distribuição do atacado da marca, em Araricá. A Camp Trail conta ainda com uma loja em Novo Hamburgo, que distribui não só os equipamentos da empresa, como também outras marcas tradicionais do mercado ciclístico. Com isso, a Camp Trail pretende tentar expandir sua atuação para mais estados, já que atualmente 95% de seu mercado está no Rio Grande do Sul, e os 5% restantes, em Santa Catarina.