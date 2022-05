Empresas de fast food contestam acusações de propaganda enganosa

Os representantes brasileiros das redes de fast food McDonald's e Burger King enviaram, ao Senado Federal, cartas na qual rebatem a acusação de propaganda enganosa com os seus sanduíches (respectivamente, o McPicanha e o Whopper Costela). As empresas afirmam que sempre deixaram claro para os consumidores qual era a composição das carnes usadas.

O McDonald's foi além e afirmou que os brasileiros estão acostumados a consumir e comprar produtos cujos nomes não remetem necessariamente à sua composição. "O consumidor brasileiro está acostumado a adquirir produtos que sejam identificados por nomes que remetam ao sabor, ao aroma e à experiência que oferecem, e não necessariamente à sua composição", afirma trecho da carta, obtida pela reportagem da Folhapress.

A empresa afirma ainda que o uso de um molho com esse sabor específico de picanha adicionava mais sabor ao sanduíche do que o uso da carne propriamente. Ainda acrescenta que, ao moer a carne de picanha para produzir o hambúrguer, a mesma perde a maior parte de suas propriedades, não transferindo ao hambúrguer o seu sabor característico.

Representantes das duas redes de fast food foram convidados a participar de audiência no Senado Federal na quinta-feira para explicarem os casos. Tanto os responsáveis pelo McDonald's no Brasil como pelo Burger King, no entanto, avisaram que não iriam comparecer e resolveram enviar cartas com as suas justificativas.

No fim de abril, o Ministério da Justiça notificou o McDonald's após a rede confirmar publicamente que os lanches de sua recém-lançada linha de McPicanha não são feitos com picanha. O sanduíche, na verdade, é feito com um molho aromatizado.

Consumidores apresentaram reclamações nas redes sociais, a ponto de a rede chegar a retirar o sanduíche do cardápio em todo o país. Dias depois, no entanto, anunciou que ele seria reincorporado, mas com um novo nome. Em vídeo em sua página no Instagram, o gigante do fast food disse que "vacilou" ao escolher o nome do sanduíche.

Dias depois, foi a vez do Burger King se ver envolvido em polêmica semelhante. No dia 2 de maio, o Procon do Distrito Federal suspendeu a venda na capital federal do lanche Whopper Costela, que não contém costela. O Burger King afirma que o hambúrguer é feito com paleta suína e tem "aroma natural de costela".

No texto enviado ao Senado, a Arcos Dourados, dona do McDonald's no Brasil, reforça que suspendeu a venda dos sanduíches da série "Novos McPicanha" tão logo verificou a polêmica. Disse que agiu com "boa-fé e transparência" tanto no desenvolvimento dos produtos quando na veiculação das campanhas de publicidade.

"Os sanduíches dessa nova linha foram desenvolvidos para conter, além do hambúrguer de carne 100% bovina, produzido com cortes selecionados, com o maior tamanho oferecido pela empresa, um exclusivo molho, sabor picanha (com aroma natural de picanha desenvolvido pela Kerry do Brasil) para trazer aos consumidores uma experiência ainda mais intensa do sabor da picanha brasileira", afirma.

A representante do McDonald's acrescenta que as explicações de que se tratava de um hambúrguer bovino com molho sabor picanha estavam em todas as peças publicitárias e mesmo na embalagem do sanduíche. E conclui que os consumidores brasileiros estão acostumados com esse tipo de prática.

"Há décadas são comercializados no Brasil produtos que levam no nome o sabor ou o aroma que ostentam, mas que não necessariamente contêm a matéria-prima que origina esse sabor, em sua composição. Cumpre destacar ainda que, especialmente a menção a sabores, é uma prática absolutamente comum, com a qual os consumidores estão amplamente habituados".