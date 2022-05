Financeiro

Hugo Garbe, no livro "Economia de empresas", reúne os principais tópicos que condizem com as decisões que executivos financeiros (ou não) têm de tomar no dia a dia. Os últimos dez anos representaram uma mudança significativa no ambiente corporativo. Com estratégias mais agressivas e tecnologias que exercem influência direta nos resultados dos negócios, a tomada de decisões nesse cenário ganhou mais velocidade. As finanças corporativas compõem técnicas de controle de riscos, medidas de desempenho, planejamento de investimentos e aquisições, entre outros importantes fatores. Não dominar os aspectos básicos em termos financeiros pode significar uma estagnação de carreira para muitos. No ambiente de negócios brasileiro, segundo Garbe, ter um cliente inadimplente pode significar uma grande perda financeira. Logo, o autor discute no terceiro capítulo os aspectos essenciais de análise de risco e crédito, mas com um diferencial: ele aborda características e ferramentas utilizadas no Brasil, as quais são geralmente esquecidas em manuais traduzidos. Este livro foi escrito pensando nos executivos que precisam de consulta prática e rápida para tomada de decisões. Ao contrário de livros acadêmicos, muitas vezes carregados de detalhes não utilizáveis na rotina da maioria dos profissionais, o autor pontua aspectos essenciais concernentes às finanças corporativas. Economia da Empresa; Hugo Garbe; Editora Dialética; 102 páginas; R$ 44,90; disponível em versão digital.

Trabalhadores

economia gig - livro

/EDITORA SENAC SP/DIVULGAÇÃO/JC

Dos taxistas aos entregadores de pizza e desempregados, todos temos consciência das enormes mudanças que a tecnologia está provocando em nossas vidas, como trabalhadores, consumidores e cidadãos. No livro "Economia GIG: uma abordagem crítica", os professores da Universidade de Oxford Jamie Woodcock e Mark Graham nos trazem uma visão abrangente desse assunto tão atual. Com base em anos de pesquisa acadêmica, depoimentos de trabalhadores e análise das principais tendências e debates, eles nos explicam o que é a economia gig, com especial atenção ao trabalho intermediado por plataformas tecnológicas. Mais além dos serviços inovadores e da criação de empregos para milhões de pessoas, essa economia baseada em um trabalho efêmero e sem vínculo empregatício permite que empresas e governos lucrem, enquanto transferem riscos e responsabilidades para os trabalhadores que formam a base dessa mesma economia. Diante desse contexto, os autores discutem como criar um trabalho por plataforma mais justo a todos, propondo inclusive uma convenção para esse tipo de atividade, a fim de resguardar direitos e regulamentar as atividades laborais desenvolvidas. O Senac São Paulo visa promover reflexão sobre o futuro do trabalho e as relações hoje estabelecidas entre plataformas digitais, prestadores de serviço e consumidores.

Economia GIG: uma abordagem crítica; Jamie Woodcock e Mark Graham; Senac São Paulo; 204 páginas; R$ 55,00; disponível em versão digital.

Sustentabilidade

Capitalismo consciente - livro

/ALTA BOOKS/DIVULGAÇÃO/JC