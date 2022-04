Em implantação, Parque Canoas de Inovação quer se firmar como cluster de tecnologia

O endereço pode ser o Parque Canoas de Inovação (PCI). É a partir das instalações da FKS Alarmes e Acessórios, instalada no começo de 2019, que é desenvolvido, por exemplo, um chip microcontrolador com tecnologia 100% brasileira. Uma inovação pensada para ser aplicada como um processador para conexão wi-fi em sistemas eletrônicos de alarme e segurança automotiva ou patrimonial. Setores em que a FKS está entre as líderes nacionais.

O chip, porém, ainda não é uma realidade. Em parceria com a UFSM, a empresa agora busca recursos para o desenvolvimento do produto. Algo que poderia ser abreviado, com linhas de financiamento específicas e talvez investidores mais atentos ao que acontece ali, se o PCI estivesse em sua plenitude. Mas é uma trajetória ainda em construção para quem apostou, há quatro anos, em tirar do papel um plano de tornar o imenso terreno de 250 hectares, na chamada Fazenda Guajuviras um polo do desenvolvimento e produção de alta tecnologia em automação eletrônica no Rio Grande do Sul.

Em janeiro de 2019, quando a FKS, seguindo o caminho da Novus e da Exatron, ambas do mesmo setor eletroeletrônico, se instalou ali, o projeto do PCI já existia há uma década no papel. "O desafio é botar o PCI no cenário nacional de forma mais ampla. Mesmo com somente três empresas instaladas, somos uma base de automação e controle e temos conseguido criar aos poucos a aproximação com universidades e desenvolver tecnologia aqui dentro, mas a ideia é termos no parque diversos núcleos de tecnologia de outros setores da economia, como TI, por exemplo, além de serviços e comércio", aponta o CEO da Exatron, Régis Haubert.

O PCI é o terceiro maior parque tecnológico do Brasil em área. É um dos 16 centros tecnológicos e de inovação do Rio Grande do Sul. Assim como seu similar em Santa Maria, são os únicos geridos por governos municipais. Na listagem de 93 parques em todo o País, o PCI consta como um dos 13 ainda em estágio de implantação.

Para que se tenha uma ideia, a estimativa é de que até 90 empresas possam a vir se instalar na área total do parque, com um potencial de geração de até 30 mil empregos. Atualmente, operam no local três empresas, somando 450 funcionários - as já citadas Exatron, Novus e FKS. Outras três estão em processo de instalação: O Quântico, Full Gauge e DLoja Virtual.

De acordo com Simone Sabin, que esteve à frente da Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico de Canoas até março, o momento, do ponto de vista administrativo do PCI, é de retomada na atração de novos investimentos. Nestes primeiros meses do ano, segundo ela, pelo menos 15 empresas apresentaram propostas ou sondaram a possibilidade de transferência para o parque. É que, mesmo longe do seu potencial, o PCI já responde por R$ 73,5 milhões em valor adicionado, ou cerca de 1% do PIB de Canoas. A perspectiva é de que responda, no futuro, por pelo menos 30% da economia local.

As três empresas já instaladas no PCI investiram pelo menos R$ 51 milhões entre 2018 e 2019 para se instalarem. Estão entre as líderes nos seus mercados e, como salienta o CEO da FKS, Sérgio Mallmann, não são concorrentes entre si, pelo contrário. "A ideia toda do parque é garantir essa complementaridade, o compartilhamento de serviços e de desenvolvimento de tecnologias", avalia.