ONG Renascer da Esperança promove a inclusão de crianças

Em julho de 1996, a funcionária do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) Rozeli da Silva sonhou que estava em um longo campo aberto rodeada de margaridas, quando avistou uma amiga que fez um convite para começarem a cuidar de crianças. Ao acordar, Rozeli ficou impactada com a mensagem e determinada em transformá-la em realidade. Em dezembro do mesmo ano, depois de ter criado o estatuto para instituição, ela foi à procura de um local para desenvolver seu trabalho social. Contudo, todos exigiam uma taxa das crianças que ela não queria cobrar. Então, com ajuda dos moradores, a servidora pública conseguiu um espaço na escola de Samba União da Tinga para dar início ao seu sonho com a ONG Renascer da Esperança.

Naquele início, a organização não-governamental acolhia cerca de 40 crianças. A rotina de Rozeli se dividia em trabalhar no DMLU à noite e cuidar da ONG pela tarde. Com o passar dos anos, o Renascer foi crescendo e, em 2001, conveniou-se a Fundação de Assistência Social e da Cidadania (FASC), e o trabalho feito com as crianças recebeu o título de Serviço de Atendimento Sócio-Educativo (SASE). No ano de 2003, foi parceira da Prefeitura e do Governo do Estado no desenvolvimento do programa.

Localizada na avenida Macedônia, no Bairro Restinga, a sede de 3,6 mil metros quadrados, cedida pela prefeitura, tem capacidade para 600 crianças, porém, com as obras, estão atendendo 280. Na ONG, de segunda a sexta, os educandos podem contemplar um plano pedagógico com oficinas de teatro e dança, aulas de judô e muay thai, informática, jardinagem, costura, além de atividades de letramento em parceria com Instituto Ayrton Senna. Os alunos também têm direito a café da manhã, almoço e café da tarde.

"Eu fui mãe aos 12 para 13 anos, se eu tivesse um lugar que nem o Renascer, não estaria grávida na adolescência. Então eu queria que as crianças tivessem não pagassem para estudar", conta Rozeli, alfabetizada aos 32 anos, e hoje luta para que as crianças tenham as oportunidades que não teve. Vale ressaltar que é preciso estar matriculado em uma escola para frequentar a organização.

Em 2008, a Escola de Educação Infantil Renascer da Esperança foi inaugurada com ajuda de empresas como a Gerdau e o Grupo RBS. Localizada na avenida Nilo Wulff, a instituição trabalha com 120 crianças, de 0 a 6 anos de idade, contendo núcleos de maternidade. O local tem convênio com a Secretaria Municipal de Educação (Smed).

Os primeiros dois meses da pandemia foram um período de choque para a organização, que precisou paralisar todas as atividades. Superado esse começo, a ONG se reorganizou e no passado distribuiu 350 marmitas e cestas básicas para as famílias da comunidade. Nesse momento pesado e de distanciamento, a Renascer e outras organizações da Restinga se uniram para atingir mais pessoas com suas ações. Unidos, eles promoveram lives com músicos locais, eventos de arrecadação e doações de alimentos. "Foi difícil? Foi. Mas graças a Deus que o alimento na mesa de muita gente aqui na comunidade não faltou. A gente continua ajudando as famílias", revela Rozeli.

Para os alunos não perderem seu ano letivo, a ONG fez cópias das atividades. Hoje, após quase 2 anos afastados, todos já retornam à instituição.