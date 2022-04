Energia dos ventos movimenta a economia do Rio Grande do Sul

Entre elas, a que mais cresceu foi a fonte eólica - que, antes do Proinfa, consistia em alguns poucos projetos, além da pioneira instalação de um aerogerador de 225 kW no arquipélago de Fernando de Noronha, em 1992. Hoje, o Brasil é o sexto país no mundo em capacidade instalada, segundo o Global Wind Report 2022, relatório anual do setor divulgado no início deste mês pelo Global Wind Energy Council (Conselho Global de Energia Eólica).

Já se vão 20 anos desde a implementação do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), criado pelo governo federal com o objetivo de diversificar a matriz energética brasileira. De lá para cá, as energias renováveis conseguiram abocanhar uma considerável fatia do mercado, impulsionadas pelo baixo impacto ambiental e pela alta competitividade do setor.

No Rio Grande do Sul, o sistema de utilização dos ventos para gerar energia surgiu apenas em 2006, com a inauguração do Complexo Eólico de Osório. Três anos depois, ocorreu o segundo Leilão de Energia de Reserva, o primeiro voltado exclusivamente para essa fonte, abrindo as portas para novos pregões e possibilitando, assim, a ampliação da matriz eólica brasileira. Fora do Nordeste, que conta com complexos eólicos em oito de seus nove estados, o Rio Grande do Sul é a unidade da Federação com maior capacidade instalada e número de parques, ocupando o quinto lugar no ranking nacional.

A energia dos ventos, hoje, representa 11,8% da matriz energética do País, ficando atrás apenas da hidrelétrica, com 56,4%. No Estado, as eólicas já representam 18,8% da potência instalada e são responsáveis por 25% da energia gerada. Esses índices tendem a se elevar nos próximos anos, já que, após um período de estagnação e escassez de leilões, o segmento voltou a crescer de forma promissora.

"O Brasil bateu recorde de instalação de nova capacidade em 2021, com cerca de 3,8 GW de nova capacidade instalada. Ultrapassamos a marca de 20 GW no ano passado (atualmente, está em cerca de 21,5 GW). Até 2026, teremos pelo menos 36 GW", projeta Elbia Gannoum, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica).

Em território gaúcho, onde a potência instalada se mantém em 1,8 mil megawatts desde 2017, a expectativa é de, com os novos empreendimentos, dobrar essa capacidade em curto prazo. "Os investidores estão olhando para o Estado. A gente imagina que de 2026 a 2030 o acréscimo da nossa matriz energética vai ser bastante intenso, com obras implantadas e a operação de muitos parques eólicos", afirma o presidente Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Guilherme Sari.

Se forem levados em conta todos os projetos com licenciamento ambiental em tramitação, o potencial pode alcançar quase 45 GW. Grande parte dessa capacidade viria de turbinas instaladas no oceano (offshore, ou distante da costa) e em lagoas (nearshore, a menos de três quilômetros da costa, mas também chamado de offshore), embora o potencial dos ventos gaúchos em terra firme (onshore) ainda seja abundante.

Nesta reportagem, o Jornal do Comércio faz um raio-X da energia eólica no Estado, indicando as regiões onde a matriz já está consolidada e quais os municípios que poderão ser contemplados com novos empreendimentos, os quais devem gerar milhares de empregos - entre 2011 e 2020, só na fase de construção, foram cerca de 196 mil, segundo estudo elaborado por Bráulio Borges, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas - e atrair centenas de bilhões em recursos.